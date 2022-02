Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra: preview en fotoserie

Zojuist heeft Samsung de nieuwe Galaxy S22-serie aangekondigd. DroidApp mocht alvast de Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra proberen. We delen onze eerste indruk.

Hands-on met de Galaxy S22

Eigenlijk ieder merk komt aan het begin van het nieuwe jaar met een nieuwe high-end serie smartphones. Zo ook Samsung, dat vandaag de Galaxy S22-serie heeft gepresenteerd. Vorig jaar werd het laatste Note-toestel uitgebracht. Echter heeft Samsung een mooie vervanger hiervoor uitgebracht in de zin van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung was zich er namelijk goed van bewust dat er zeker nog een groep gebruikers is die waarde hecht aan deze serie. Naast de Ultra zijn er ook nog de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22

We beginnen met de Samsung Galaxy S22. Dit is een lekker compact toestel, welke vrij goed in de hand ligt, al ligt hij naar mijn gevoel net wat anders in de hand dan de S21. In positieve zin, want hoewel je de randen beter voelt, lijkt hij wat minder glad (op het eerste gevoel) en dat is alleen maar beter. Weliswaar kleiner, maar niet slecht uitgerust. De specificaties komen overeen met de andere modellen. Zo is er een 6,1 inch Full-HD+ AMOLED-scherm en een Exynos 2200 chipset. De Samsung krijgt een triple-camera vol mogelijkheden en doet zijn werk op het eerste gezicht prima.

Samsung Galaxy S22+

Dan is er nog de Samsung Galaxy S22+. Een ideale keuze als je geen concessies wilt doen en ook geen ‘koelkast van een telefoon’ wilt. Met de Samsung Galaxy S22+ heb je hetzelfde gevoel als de S22, maar dan een slag groter. Er is een 4500 mAh accu en in tegenstelling tot de S22, kun je deze met 45W opladen; waar dit bij de S22 uitkomt op 25W. Wel is er een forse meerprijs; 200 euro boven de prijs van de S22.

Qua kleuren zijn de twee toestellen in dezelfde kleuren leverbaar. Dit betekent zwart, wit, roze-goud en groen. Vooral de groene vind ik persoonlijk echt een hele mooie kleur geworden. De pink-gold zal menig vrouw aanspreken met zijn subtiele zachte roze gloed in de behuizing.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Voor degenen die het meest maximale uit hun smartphone willen halen, is er de Samsung Galaxy S22 Ultra, zo omschrijft Samsung. Waar bij de S21 Ultra de S Pen alleen nog meegenomen kon worden in de hoes, of los, is dat bij de S22 Ultra duidelijk beter opgelost. Onderaan kun je in de linkerhoek de S Pen opbergen. Hier ligt dan ook gelijk één van de key-features van de Galaxy S22 Ultra.

S Pen

De S Pen geeft een hoop extra mogelijkheden aan het toestel. Zo kun je met de hand geschreven teksten omzetten naar teksten; iets wat nog altijd goed werkt. Ook kun je geavanceerde screenshots maken en natuurlijk tekenen en kleuren. Met de PenUp app moet het mogelijk zijn om je tekenkunsten naar een hoger niveau te tillen. We weten uit eerdere reviews dat dit erg prettig werkt.

De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft ook op cameragebied verbeteringen meegekregen, die de andere twee S22-modellen moeten missen. Zo is de smartphone voorzien van 10x zoom zonder kwaliteitsverlies, dit is bij de andere modellen 3x. Je kunt dus een onderwerp dat verder weg is, dichterbij halen. Alles werkte smooth en prettig; al valt veel pas te zeggen na een uitgebreide review.

Nog wel over de kleuren; de Galaxy Note 22 Ultra komt in de kleur Burgundy, een speciale kleur. Ik vond hem op de persfoto’s er mooi uitzien; in de praktijk vond ik hem erg tegenvallen. Hij is donkerder en tegen het bruine aan. Uiteraard is dit een persoonlijke smaak. Daarbij is de Galaxy Note 22 Ultra de grootste telefoon van de drie en is het goed mogelijk dat je helemaal niet met zo’n grote smartphone wilt lopen.

Eerste oordeel

Samsung heeft wat mij betreft met de Galaxy S22-serie weer een set mooie smartphones uitgebracht, ook weer met verbeteringen. Grote wijzigingen zijn er niet, met uitzondering van de Ultra, maar het is een frisse verbetering. Samsung heeft daarbij ook nog een heel erg goed updatebeleid; wat met de S22-serie wordt aangepast. Dit betekent tenminste 5 jaar aan beveiligingsupdates en tenminste vier Android OS-upgrades. Uiteraard leer je de toestellen het beste kennen wanneer je ze langere tijd gebruikt. Binnenkort verwachten we de review-samples en zullen we daar uitgebreid mee aan de slag gaan.

