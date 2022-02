Galaxy S22: marketingafbeeldingen en belangrijke specificaties uit de doeken

Met nog een week te gaan tot de aankondiging van de Samsung Galaxy S22-serie, wordt de informatie over de nieuwe toestellen verder uitgebreid. We komen meer te weten over de S22-serie dankzij een groot lek.

Galaxy S22 nog beter te zien

De Samsung Galaxy S22 aankondiging staat gepland voor volgende week, op 9 februari. In aanloop naar deze persconferentie hebben we al het nodige gezien over, en gehoord over de nieuwe telefoons. Dankzij Evan Blass, ook wel bekend als Evleaks, deelt de bron nu tal van nieuwe foto’s en de belangrijkste specificaties; dankzij nieuwe marketingafbeeldingen die op de Italiaanse website van Samsung is verschenen.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Het gaat allereerst over de Samsung Galaxy S22 Ultra. De smartphonefabrikant gaat dit toestel van een net wat ander design voorzien dan de andere S22-modellen. De smartphone wordt 8,9 millimeter dik en krijgt een 6,8 inch scherm met een variabele verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Bevestigt wordt dat we hier de Exynos 2200 chipset van Samsung zelf gaan zien en dus geen Qualcomm processor. Eindelijk lijkt Samsung overstag te gaan met hogere laadsnelheden; die laadsnelheid zal bij de S22 Ultra uitkomen op 45 watt. In de doos zal de oplader echter niet terug te vinden zijn.

De precieze camera-opstelling komen we ook te weten. Er is een 12 megapixel groothoeklens (f/2.2), een 108 megapixel hoofdcamera en tweemaal een 10 megapixel telelens. Samsung heeft de S22 Ultra camera weer voorzien van Space Zoom 100X. Dit is zoomen, maar wel digitaal. Bij eerdere modellen waren de voordelen te verwaarlozen met zo’n bereik, omdat het flink ten koste gaat van de kwaliteit. De front-camera telt 40 megapixel met een diafragma van f/2.2).

Galaxy S22 en S22+

Samsung brengt ook de Galaxy S22 en S22+ uit, twee smartphones die veel gelijkenissen hebben met elkaar. De S22 komt met een 6,1 inch scherm, de S22+ met een 6,6 inch, welke allebei weer een variabele verversingssnelheid krijgen van maximaal 120Hz. In dit lek komen we niet de accucapaciteit te weten, al is die wel eerder uitgelekt, wel weten we nu dat ook de S22 en S22+ met 45W opgeladen kunnen worden. Duidelijk sneller dan de 25W uit de S21-serie, maar nog altijd trager dan veel concurrenten, waar bijvoorbeeld al 65W, 80W of zelfs 120W gangbaar is.

De camera-opstelling is bij de twee modellen gelijk. Dit betekent een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens. Aanwezig is de Space Zoom 30X modus en voorop is een 10 megapixel camera voor het maken van selfies.

Alle details zullen we op 9 februari om 16:00 uur te horen krijgen. De prijzen van de nieuwe modellen zijn al wel uitgelekt. Die zouden uitkomen op de volgende bedragen;

Samsung Galaxy S22

8GB/128GB: 849 euro

8GB/256GB: 899 euro

Samsung Galaxy S22+

8GB/128GB: 1049 euro

8GB/256GB: 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra