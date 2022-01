Evan Blass deelt onwijs veel foto’s van nieuwe Samsung Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22 houdt de gemoederen druk bezig. De smartphonefabrikant zal vermoedelijk begin februari de smartphoneserie aankondigen; Evan Blass deelt nu een hoop foto’s van het toestel.

Foto’s van Samsung Galaxy S22

Als er één toestel is dat het nieuws domineert, dan is dat deze tijd absoluut de Samsung Galaxy S22. Volgens de laatste berichten komt Samsung op 9 februari met de nieuwe serie, welke bestaat uit drie modellen. Het zijn de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Hierbij zal het laatste model als soort van opvolger van de Note-serie zijn; waarbij de telefoon ruimte heeft voor de S Pen. Ook is het ontwerp iets anders bij dit model.

Evan Blass laat nu van zich horen over de Samsung Galaxy S22. De smartphone is nu van alle kanten, in alle kleuren te zien. We zien de Galaxy S22 in het zwart, groen, crème-roze en wit. De foto’s van de Galaxy S22 zijn hieronder te bekijken.