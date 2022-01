Samsung bevestigt februari-launch voor de Galaxy S22 (Ultra)

Samsung heeft een teaser gedeeld voor de aankondiging van de nieuwe Galaxy S22 (Ultra). De volgende maand moet het allemaal gaan gebeuren.

Teaser voor Galaxy S22 in februari

In februari zal Samsung haar nieuwe high-end smartphone aankondigen. Het gaat hierbij in ieder geval om de Samsung Galaxy S22 Ultra, zo wordt duidelijk uit de tekst die Samsung deelt. De fabrikant gebruikt hierbij de volgende zin; “At Unpacked in February 2022, we’ll introduce you to he most noteworthy S series device we’ve ever created”. Hierbij wordt dus gelinkt naar de Note-serie, maar hoeven we geen nieuw Note-model te verwachten. Wel zal deze modellijn opgevolgd worden met een toestel uit de S-serie; de Samsung Galaxy S22 Ultra. Deze telefoon zal geleverd worden met een S Pen en high-end specificaties, zo werd al duidelijk uit eerdere lekken.

Het artikel van Samsung sluit af met de zin “Get ready for the ultimate Ultra experience”. Een duidelijke hint naar het toestel uit de S22-serie. Volgens Samsung kunnen we het grootse verwachten rondom foto’s en video’s (voornamelijk in de nacht), de kracht, snelheid en tools die je op geen andere telefoon zult vinden.

Samsung deelt nog geen exacte datum voor de aankondiging van de nieuwe Galaxy S22-serie. Eerdere geruchten spraken over 8 februari, waarop de nieuwe aankondiging plaats moet vinden. Uiteraard houden we bij DroidApp je op de hoogte.

