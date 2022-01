‘Samsung Galaxy S22-serie komt met Exynos-processor naar Europa’

Er is weer nieuws te melden over de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie. De telefoon zou met een eigen Exynos-chipset uitgebracht gaan worden in Europa. Eerder leek het er nog op dat de smartphones een Qualcomm-processor mee zouden krijgen.

Exynos-chipset voor Galaxy S22-serie?

Al veel geruchten zijn de revue gepasseerd over de Galaxy S22-serie. De modelreeks zou op 8 februari aangekondigd moeten worden en vanaf 25 februari verkrijgbaar zijn. Of dat inderdaad allemaal klopt is nog afwachten, maar zeker is wel dat Samsung voor een vergelijkbaar design met dat van de S21-serie heeft gekozen. Behalve voor de S22 Ultra. Dat model, dat een S Pen krijgt, krijgt een wat gewijzigde cameramodule met losse units.

De Samsung Galaxy S22-modellen die in Europa en in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht worden, zouden voorzien gaan worden van een Exynos-chipset, mogelijk de Exynos 2200 chipset van het bedrijf zelf. Dat is opvallend omdat eerder nog gesteld werd dat Samsung de modellen zou voorzien van een Snapdragon-processor, wat mogelijk de Snapdragon 8 Gen 1 chipset zou worden. Dit model ging in het geruchtencircuit destijds rond als de Snapdragon 989.

Er is ook nog andere informatie bekend gemaakt. Zo moet de 50 megapixel lens van de S22+ en de S22 beschikt over Adaptive Pixel-technologie waarmee twee foto’s uit verschillende modi gecombineerd kunnen worden, voor een nog betere foto. Verder zou het gewicht uitkomen op 167 gram voor de Galaxy S22, 195 gram voor de Galaxy S22+ en 228 gram voor de S22 Ultra. De S22+ krijgt een 4500 mAh met 45W fast charging. Samsung lanceerde eerder deze maand al de nieuwe Galaxy S21 FE, de nieuwe S22-serie wordt in februari verwacht.