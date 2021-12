Samsung Galaxy S22-serie duikt op in video van OnLeaks

Week in, week uit gaat het over de Galaxy S22 van Samsung. Vandaag ook, waarbij we de drie nieuwe toestellen zien in een video.

Galaxy S22 in video

Als er een toestel is waar we niet omheen kunnen, dan is dat de Galaxy S22 wel. Deze keer is dat niet anders, want alle drie de toestellen uit de Galaxy S22-serie zijn opgedoken in een video. De video is gedeeld door leaker OnLeaks, die vaker vroegtijdig informatie weet te delen over nieuwe smartphones.

Het zijn dummy’s, waardoor deze niet werken. We krijgen echter wel een goed beeld van hoe de smartphones er vermoedelijk uit komen te zien. Ook valt op dat het design tussen de verschillende modellen sterker afwijkt dan bij de S21-serie.

Dan is er nog een andere kwestie; de naam van het grootste model. Bij de S20 en S21 was dit de Ultra, maar geruchten spreken nu over een andere naam. De naam Galaxy S22 Note is te horen in de wandelgangen, waarbij Samsung het dus niet meer heeft over de Galaxy S22 Ultra. Het design wijkt ook het meest af, in vergelijking met de andere modellen.

In februari zullen we de smartphones officieel gaan zien. Eerst krijgen we in januari nog de Galaxy S21 FE, zo is de verwachting.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 771,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 898,00 euro