Samsung Galaxy S22: download de nieuwe 4 wallpapers

Er is een set nieuwe wallpapers opgedoken die afkomstig zijn van de toestellen uit de Galaxy S22-serie. De fabrikant zal volgend jaar pas de nieuwe S22-serie aankondigen, maar de achtergronden kun je nu vast instellen op je toestel.

Galaxy S22 wallpapers

We moeten vermoedelijk nog tot februari wachten totdat Samsung de nieuwe Samsung Galaxy S22 aankondigt. Eerst krijgen we in januari de Galaxy S21 FE te zien. Dat betekent echter niet dat we tot die tijd niks over de nieuwe toestellen te weten komen. Er is immers al het nodige uitgelekt in het geruchtencircuit. Nu is het tijd voor de volgende stap, want vier wallpapers, welke afkomstig zijn van de Galaxy S22-serie zijn verschenen op het internet. Deze officiële achtergronden kun je nu downloaden voor op je eigen toestel.

We zien wat elegante ontwerpen met de kleuren rood, geel en groen in de hoofdrol. Er is ook een donkere zwarte variant met een blauw-oranje gloed. Het is een achtergrond met zwevende deeltjes met een zand- spetter-achtige effecten. De vier achtergronden kun je zoals gezegd downloaden voor op je eigen toestel. Daarvoor kun je via deze link de ZIP downloaden.