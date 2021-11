Samsung Galaxy S22 nieuws: dit zijn de data voor pre-order en release

Dat de Samsung Galaxy S22-serie in februari van volgend jaar verwacht wordt, is niet helemaal een verrassing. Dankzij een nieuw lek krijgen we meer informatie over de data waarop we meer kunnen verwachten.

Galaxy S22 in februari

De nieuwe Samsung Galaxy S22-serie kunnen we in februari verwachten. Dit is geen geheim meer, want als eerst krijgen we in januari de Galaxy S21 FE. De smartphonefabrikant heeft zelf nog geen details vrijgegeven, maar dankzij een nieuw lek krijgen we alvast een beeld van wat we kunnen verwachten.

De aankondiging van Galaxy Unpacked zou nog voor het begin van het Mobile World Congress gepland zijn. Dit zou het geval moeten zijn op 18 februari 2022. Opvallend is dat ook de datum 8 februari genoemd wordt. Op deze datum start naar alle waarschijnlijkheid de pre-order voor de toestellen uit de S22-serie. Dit zijn waarschijnlijk de Galaxy S22, de Samsung Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra.

We moeten wel een slag om de arm houden. In het verleden had de bron, Jon Prosser, het niet altijd het bij het juiste eind. Of dat met dit nieuws wel het geval is, zullen we in de komende maanden gaan merken.

