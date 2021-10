‘Samsung Galaxy S21 FE komt toch, vertraging voor Galaxy S22’

Samsung lijkt toch plannen te hebben om de Galaxy S21 FE uit te brengen, dit melden doorgaans goed geïnformeerde bronnen. Dit gaat wel ten koste van de Galaxy S22, zo blijkt uit de berichten.

Toch wel een S21 FE?

Samsung doet goede zaken met de Samsung Galaxy S20 FE. Niet gek dus dat de Zuid-Koreaanse fabrikant een opvolger wil uitbrengen in de vorm van de Samsung Galaxy S21 FE. Het bestaan van deze smartphone komt niet uit de lucht vallen, er is immers al veel naar buiten gebracht over de Fan Edition van de Galaxy S21.

In de afgelopen weken kwam echter het nieuws naar buiten dat Samsung ervoor gekozen zou hebben om geen Galaxy S21 FE uit te brengen. De reden ligt bij het chiptekort. Daarnaast lopen de foldables beter dan verwacht en zou Samsung de productiecapaciteit willen gebruiken voor de productie van de Galaxy Z Flip 3.

Nu wordt echter een ander verhaal duidelijk. Samsung zou volgens Sammobile de Galaxy S21 FE toch zo snel mogelijk uit willen brengen. Dit zou mogelijk gebeuren in januari. Logisch dat Samsung niet de Galaxy S22 tegelijkertijd aankondigt. Een verschil van een maand of twee zou logisch zijn, zo schrijft de bron.

Volgend jaar wordt in ieder geval een knallende start bij Samsung, als we de berichten mogen geloven. Samsung zelf heeft nog niks gedeeld aan informatie over de nieuwe smartphones.