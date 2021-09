Aankondiging Galaxy S21 FE geannuleerd: komst toestel onzeker

Er is opnieuw nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE. Het is echter deze keer niet al te positief nieuws. De komst van het toestel is mogelijk geannuleerd.

Geen Galaxy S21 FE?

Aanvankelijk was het plan van Samsung om de opvolger van de succesvolle Galaxy S20 FE in augustus uit te brengen. Het bleef echter die maand stil en volgens de eerdere berichten stond de aankondiging nu gepland voor half oktober. Een Zuid-Koreaanse bron meldt nu echter dat het over en uit is voor de Samsung Galaxy S21 FE.

De aankondiging werd al meermaals uitgesteld door het tekort aan chips en problemen met de toeleveringsketen. Volgens de bron zou de fabrikant zich nu volledig willen focussen op de Samsung Galaxy Z Flip 3; een toestel dat ver boven verwachting verkoopt en waarvor de chips beter gebruikt kunnen worden.

De Galaxy S21 FE in een eerder uitgelekte handleiding

Volgens de berichten kan Samsung de productie niet synchroon houden met het aantal bestellingen en wil het de productiecapaciteit daarom besteden aan de Flip 3, de vouwbare smartphone van het bedrijf. Door het tekort aan chips is de beschikbaarheid van de Snapdragon 888, die ook in de Galaxy S21 FE verwacht werd, erg matig. Daarbij is de prijs van de chips gestegen en zou Samsung al geprobeerd hebben de kosten van het scherm en het ontwerp te verlagen om zo de prijs van de smartphone niet te veel laten stijgen.

De laatste berichten spreken dus over het annuleren van de Galaxy S21 FE in zijn geheel, niet alleen het event. Samsung zelf heeft niet op de berichten gereageerd.

De foto bovenaan het artikel toont de Galaxy S20 FE