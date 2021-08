De nieuwe wallpapers van de Samsung Galaxy S21 FE zijn uitgelekt (download)

Samsung heeft de Galaxy S21 FE nog altijd niet officieel aangekondigd. Toch is er alweer nieuws te melden over het nieuwe toestel. De wallpapers van de S21 FE kun je nu al downloaden, en instellen als achtergrond op je smartphone.

Galaxy S21 FE wallpapers

Het kan niet lang meer duren totdat Samsung de nieuwe Galaxy S21 FE aankondigt. De fabrikant heeft echter nog niks losgelaten over het toestel, los van het feit dat op Instagram vroegtijdig een foto is gedeeld. Ondanks dat de Galaxy S21 FE niet officieel gepresenteerd is, zijn er nu wel achtergronden opgedoken, die door Samsung meegeleverd zullen worden op het toestel.

De collega’s van XDA zijn gestuit op de twaalf achtergronden van de S21 FE. Wil je aan de slag met de achtergronden, dan kun je deze downloaden via deze link. Het is een zip-bestand met de officiële wallpapers.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 775,00 euro