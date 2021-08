Samsung deelt vroegtijdig nieuwe Galaxy S21 FE op Instagram

Op social media gaat vrijwel niets onopgemerkt voorbij; zo ook een post van Samsung. De Koreaanse fabrikant heeft in een teaser de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE gepubliceerd. Die post is echter snel weer offline gehaald, maar lang leve het internet, waar beelden toch bewaard zijn gebleven.

Galaxy S21 FE gaat langs op Instagram

Nieuwe smartphones die opduiken op sociale media; het is niet nieuw. Echter beginnen deze berichten echter niet bij de fabrikant zelf. Vandaag wel. Samsung heeft op Instagram een foto gedeeld van een ‘Back to school’ campagne. Op de foto zijn een aantal producten van Samsung te zien, inclusief een smartphone, dat duidelijk niet een Galaxy S21 is. Dit wordt duidelijk bij het zien van de achterkant, waar de cameramodule en de achterkant dezelfde kleur hebben. Bij de huidige toestellen uit de S21-serie zijn dit verschillende kleuren.

Het vermoeden het hier gaat om de Galaxy S21 FE, wordt verder versterkt door het feit dat de foto inmiddels van het netwerk afgehaald is. Het is nog niet bekend wanneer Samsung de opvolger van de onwijs populaire Galaxy S20 FE wordt aangekondigd. Het oorspronkelijke plan zou augustus zijn, maar door chiptekorten zou dat uitgesteld zijn.

Naar verluidt wordt de Galaxy S21 FE voorzien van een 6,5 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Er wordt gesproken over een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm, samen met een triple-camera en tenminste 128GB aan opslagruimte.