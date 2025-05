Samsung Galaxy S21-serie, Z Fold 4 en Flip 4 krijgen Android 15 met One UI 7 update

Deze week worden weer meer toestellen van Samsung bijgewerkt met de update naar Android 15. Vandaag is Samsung begonnen met het verspreiden van de update voor de Galaxy S21-serie, de Z Fold 4 en Flip 4. De update brengt nog meer verbeteringen.

Android 15 voor S21 en meer

De volgende lichting toestellen van Samsung wordt bijgewerkt met de update naar Android 15. Deze update wordt gecombineerd met de One UI 7 skin van Samsung. Tevens krijgen de smartphones die de update krijgen, gelijk de beveiligingsupdate van april. Peter meldt ons dat zijn Galaxy S21 bijgewerkt wordt met de update. Maar dat is niet het enige toestel dat de update verwelkomt. Er zijn meer toestellen die de update krijgen;

Nieuwe functies genoeg met de update. Zo is het overzicht met notificaties en snelle instellingen veranderd, kun je het app-menu verticaal scrollen (bij sorteren op alfabet) en is er de nieuwe Now Bar, die we kennen van de Galaxy S25-serie. Tevens heeft Samsung gewerkt aan enkele aanpassingen in de interface en zie je dat ook terug in de camera-app. One UI 7 met Android 15 brengt verder meer widgets en je kunt de zijtoets ingedrukt houden om Google’s assistent Gemini te openen.

Je krijgt een melding op je smartphone als je de update kunt installeren. Wil je niet daarop wachten, dan kun je via instellingen > software-update ook handmatig de update downloaden. Voor de Galaxy S21 FE komt de update op een later moment beschikbaar, deze zit in een andere batch aan updates.