Samsung rolt One UI 7 in mei uit naar A-serie: krijgt Gemini-knop

Een hoop toestellen uit de Samsung Galaxy A-serie, krijgen vanaf volgende maand de update naar Android 15 met One UI 7. Dit laat Samsung Nederland weten in een bericht. De fabrikant meldt verder dat de Gemini-knop, die we kennen van andere toestellen, ook de weg heeft gevonden naar de Galaxy A-modellen.

Samsung voorziet Galaxy’s van Gemini-knop

De sneltoets naar Google’s assistent Gemini komt naar verschillende toestellen uit de Galaxy A-serie. Het nieuws hierover wordt gedeeld vanuit Samsung Nederland. Daarbij weet het bedrijf ook direct te melden welke toestellen, wanneer de update krijgen naar Android 15 met One UI 7. Samsung is relatief erg laat met het uitrollen van de update. De uitrol van de nieuwe update is pas sinds vorige week opgestart, nadat het eerder teruggetrokken werd door een grote bug. Inmiddels is voor verschillende series de update beschikbaar.

Samsung zal de update in mei uitrollen voor de Galaxy A56, A55, A54, A36, A35, A34, A26, A25, A25e en A24. De update brengt de nieuwe functie naar de nieuwste toestellen. Voor oudere toestellen wordt de update gecombineerd met One UI 7 en Android 15. maar wat is de nieuwe functie? Dat is de nieuwe snelkoppeling naar Gemini. Via de power-toets aan de zijkant kun je dan direct toegang krijgen tot de assistent van Google. Je kunt informatie opvragen over wat je op het scherm ziet, of een vraag stellen. Samsung wil het zo voor gebruikers gemakkelijker maken om te profiteren van een slimmere mobiele ervaring.

Samsung benadrukt dat de timing voor de uitrol van de update onder voorbehoud is. Eerder verscheen online al een bijgewerkt overzicht met de updatedata van Samsung.

