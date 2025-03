Samsung presenteert Galaxy A56, A36 en A26 met 6 jaar updates

Samsung heeft vandaag drie nieuwe smartphones aangekondigd. We maken kennis met de nieuwe modellen in de A-serie, welke nu officieel zijn gepresenteerd. Voorzien van AI en 6 jaar updates zijn hier de Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 en Galaxy A26.

Nieuwe Galaxy A-serie

In de afgelopen tijd kwam de Galaxy A-serie voor 2025 al vaak in het nieuws en nu zijn ze officieel aangekondigd. Samsung presenteert de Galaxy A56, Galaxy A36 en Galaxy A26. De nieuwe smartphones zijn alle drie voorzien van 5G-ondersteuning, AI onder de naam Awesome Intelligence en een verbeterde duurzaamheid. Tevens belooft Samsung geavanceerde camerafuncties. Net als bij de eerder aangekondigde Galaxy A16, krijgen ook al deze drie modellen zes jaar updates. Dit zijn zowel Android-updates als beveiligingsupdates, waardoor de smartphones tot en met 2031 bijgehouden blijven met updates. De telefoons worden vanuit de doos geleverd met Android 15 met One UI 7.

Awesome Intelligence

Een nieuwe eigenschap op de Galaxy A-toestellen is Samsung’s Awesome Intelligence. Deze biedt gebruikers vooral leuke AI-tools. Onder andere is Circle to Search aanwezig, waarmee je een zoektocht kunt starten naar wat je op het scherm ziet, door dit te omcirkelen. Daarbij kan een muziektrack herkend worden dat bijvoorbeeld op Instagram afspeelt, door de navigatiebalk ingedrukt te houden, zonder de app te verlaten.

Verder zijn er verschillende andere tools die het gebruik van de smartphone moeten verbeteren. Denk aan het uitgummen van storende elementen in een foto, filters, en nog meer opties op AI-gebied. Een optie op de Galaxy A56 is Best Face, waarbij je van meerdere groepsfoto’s de beste gezichten van maximaal 5 personen kunt gebruiken. Ook belooft Samsung verbeterde nachtfotografie op de Galaxy A56. Meer details over wat AI nog meer kan, worden door Samsung niet gegeven. De échte AI-functies zoals we die van de S-serie kennen, lijken voorbehouden te zijn aan de high-end toestellen, zoals de Galaxy S25-serie.

Specificaties

De Samsung Galaxy A56 krijgt van Samsung een 6,7 inch Super AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Het scherm levert een Full-HD+ resolutie. Met een dikte van 7,4 millimeter is het toestel dunner dan zijn voorganger, de Galaxy A55. Dat toestel is 8,2 millimeter dik. De telefoon krijgt een Exynos 1580 chipset mee, samen met 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Samsung geeft de telefoon een 50 megapixel hoofdcamera mee, samen met een 12 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens. De selfiecamera is een 12 megapixel lens. Samsung belooft de nodige verbeteringen voor de camera, met verbeterde zoom, video’s in donkere omgevingen en sneller achter elkaar foto’s maken. De 5000 mAh batterij kun je opladen met 45W, een laadsnelheid die eerder alleen voor high-end toestellen bij Samsung leverbaar was.

Samsung Galaxy A26

Bij de Samsung Galaxy A36 en Galaxy A26 zien we eveneens een 6,7 inch Super AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie. De maximale helderheid ligt bij alle drie de toestellen hoger dan bij de vorige generatie, zoals de Galaxy A35. Bij de A26 wordt gebruik gemaakt van een notch, waar deze bij de andere toestellen een opening is voor de camera. De Galaxy A36 krijgt een 50MP hoofdcamera, 8MP groothoek en 5MP macrolens. Bij de A26 is dit een 2MP macrolens.

De Samsung Galaxy A36 wordt geleverd met de Snapdragon 6 Gen 3 chipset, de processor van de A26 is een Exynos 1380. Interessant is dat die laatste ook een slot heeft voor een geheugenkaart. Dat zien we niet vaak meer. Alle drie de modellen hebben de IP67-certificering tegen water en stof. Ook dit toestel heeft een 5000 mAh batterij, waarbij deze met maximaal 25W opgeladen kan worden. De 5000 mAh batterij van de Galaxy A36 kan met 45W opgeladen worden.

Prijzen en beschikbaarheid

Vanaf morgen, 3 maart, zijn de drie toestellen beschikbaar in Nederland. Je kunt hiervoor terecht bij Samsung zelf, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, Bol.com en MediaMarkt. De prijzen zijn als volgt;

Samsung Galaxy A56

Leverbaar in de kleuren Awesome Lightgray, Graphite, Olive en Pink

8GB + 128GB: 479 euro

8GB + 256GB: 529 euro

Samsung Galaxy A36

Leverbaar in de kleuren Awesome Lavender, Black, White, Lime

6GB + 128GB: 379 euro

8GB + 256GB: 449 euro

Samsung Galaxy A26

Leverbaar in de kleuren Black, White en Mint