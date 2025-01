Samsung Galaxy S25-serie aangekondigd: alle details en eerste indruk

Vandaag is het eindelijk zover. Samsung heeft de Galaxy S25-serie zojuist aangekondigd. De fabrikant kiest voor drie toestellen, bestaande uit de S25, S25+ en de Galaxy S25 Ultra. De drie modellen kwamen al lange tijd in het geruchtencircuit voorbij, nu is het allemaal officieel en delen we alle details met je.

Samsung Galaxy S25-serie aangekondigd

Als er één modelreeks is die in de afgelopen maanden vaak het nieuws domineerde, dan was het wel de Samsung Galaxy S25-serie. De nieuwe modellen zijn vanavond op een nieuwe editie van Galaxy Unpacked officieel aangekondigd. Hiermee hebben we nieuws over de opvolgers van de Galaxy S24-serie. Vandaag maken we kennis met de Galaxy S25, Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra. De vorige generatie brak door met de presentatie van Galaxy AI, en in het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd op het gebied van kunstmatige intelligentie. De volgende generatie zal dan ook verder bouwen op het gebruik van AI.

Volgens Samsung zorgt AI ervoor dat consumenten eerder willen switchen naar een nieuwe smartphone. Dit omdat er meer opties mogelijk zijn. Samsung deelde ook enkele interessante statistieken. 1 op de 5 Galaxy-gebruikers gebruikt dagelijks Galaxy AI. Met de verbeterde AI-functies in de Galaxy S25-serie wil de fabrikant dit aantal verhogen. Ook gebruiken wereldwijd tien miljoen mensen vaak Circle to Search, dit werd met de Galaxy S24-modellen als eerst uitgerold.

One UI 7: AI speelt belangrijke rol

Samsung deelt informatie over One UI 7. Het is een compleet nieuwe manier van een skin, waarbij AI nog beter geïntegreerd is. Verschillende AI-systemen moeten kunnen samenwerken met elkaar, zo belooft Samsung, wat we dus ook terug gaan zien bij de Galaxy S25. Een nieuwe functie is AI Select, een variant op Circle to Search. Via het Edge Panel kun je content op het scherm markeren, waar AI mee aan de slag gaat. Hierbij kijkt het ook naar wat je vaak doet. AI Select laat je bijvoorbeeld een gifje maken van iets wat beweegt op het scherm. Zo kun je de functie activeren bij het bekijken van een video, en van een geselecteerd gedeelte een GIF’je maken. Verder werkt het samen met andere Galaxy AI tools. Circle to Search is hierbij anders, waarbij die functie zoekt naar een antwoord op wat je op je scherm ziet, waarbij AI Select meer voor entertainen zorgt.

In de galerij app moet het ook mogelijk worden om snel bijvoorbeeld foto’s van je vakantie in Italië terug te zoeken. Gewoon met het commando, zoek foto’s van mijn vakantie naar Italië. Tevens biedt de software de mogelijkheid om snel instellingen aan te passen middels spraak. Deze functie werkt ook gewoon in het Nederlands.

Een nieuwe functie is Cross App Action, een optie waar Samsung vol op in zet. Hierbij speelt Google’s Gemini een belangrijke rol. De functie kan gezien worden als een persoonlijke conciërge. Zo kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je vraagt aan Gemini wanneer je favoriete voetbalclub moet spelen, waarna de wedstrijden opgeslagen kunnen worden in je agenda. Verder kun je snel zoeken naar restaurants in de buurt, op basis van bepaalde voorbeelden, waarna je direct een bericht met het adres kunt sturen naar degene die met je mee gaat eten. De functionaliteit werkt met alle Google apps, verschillende Samsung toepassingen en apps als Spotify en WhatsApp, ook in het Nederlands.

Now Bar en Now Brief

Gepersonaliseerde AI is ook een belangrijke eigenschap van de Galaxy S25-serie. Samsung voegt de Now Bar en Now Brief toe. Met Now Brief krijg je een overzicht te zien met interessante informatie voor jouzelf. Denk aan de samenvatting van de dag met foto’s, agenda-items aan het begin van de dag, de weersvoorspelling, verkeersinformatie voor de volgende dag. Tevens kan er een koppeling zijn met je smartwatch, waarin je bijvoorbeeld je slaapscore krijgt te zien, die verzameld worden vanuit Galaxy Health. En ook werkt het samen met SmartThings. Later komt ondersteuning voor Google Home. Er is een Morning Brief en Evening Brief, waarbij het leert wat jou interessant vindt. Het is een functie uit One UI 7, welke ook naar oudere toestellen komt, al kan Samsung niet garanderen dat alle functies die zijn aangekondigd bij de Galaxy S25, naar de eerder uitgebrachte telefoons komen.

Now Bar is een slimme balk, welke terug te vinden is op het vergrendelscherm. Zie het als een alternatief voor het Dynamic Island van Apple. Het toont bijvoorbeeld de tussenstand van je favoriete voetbalwedstrijd, aanwijzingen voor Google Maps navigatie of de muziekspeler van Spotify. Samsung belooft een hoge privacystandaard voor het gebruik van deze functies.

Specificaties

Samsung geeft de drie modellen uit de Galaxy S25-modellen allen 12GB aan werkgeheugen en de nieuwste Qualcomm-processor. Dit is de Snapdragon 8 Elite. Samsung belooft de nodige verbeteringen op verschillende gebieden, wat je onder andere moet gaan terugzien bij het spelen van games. Ook is er een grotere ‘Vapor Chamber’, wat ervoor moet zorgen dat de telefoon goed zijn warmte kwijt kan.

De Samsung Galaxy S25 Ultra krijgt een nieuwe 50 megapixel groothoeklens, waar dit eerder 12 megapixel was. Deze wordt bijgestaan door een 200 megapixel hoofdcamera, net als een 50MP en 10MP telelens met respectievelijk 5x en 3x optische zoom. Er is een 12 megapixel front-camera. Bij de Samsung Galaxy S25 en Galaxy S25+ vinden we een 50 megapixel hoofdcamera, 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

Samsung belooft dat video’s in het donker en in de nacht naar een nog hoger niveau worden getild. Enkele Pro-features die toegevoegd zijn moeten eveneens de camera verbeteren. Middels Audio Eraser kun je zelf filteren welke geluiden gefilterd worden in je video’s.

Aan het ontwerp is ook gewerkt, waarbij Samsung vooral heeft gewerkt aan gewichtsreductie. De Samsung Galaxy S25 Ultra krijg rondere hoeken en dunnere schermranden. De behuizing van deze telefoon bestaat uit titanium. Het scherm van de Ultra is 0,1 inch groter. Verder zijn er geen wijzigingen in het display in vergelijking met de S24. Wel is er een nieuwe generatie Gorilla Glass toegevoegd. De schermgrootte van de Galaxy S25 Ultra komt uit op 6,9 inch, bij de S25+ is dit 6,2 inch, en bij het Plus-model 6,7 inch. De resolutie is bij het ‘standaard’ model beperkt tot Full-HD+, bij de andere modellen QHD+.

Dan de accucapaciteit. Hier zien we geen veranderingen in vergelijking met vorig jaar. Samsung geeft de Ultra de grootste batterij, een 5000 mAh accu. De Galaxy S25+ krijgt een 4900 mAh batterij, waar bij de capaciteit van de Galaxy S25 uitkomt op 4000 mAh.

Samsung levert de toestellen met Android 15, samen met het genoemde One UI 7. Je bent met de modellen zeker van zeven jaar lang updates.

Eerste indruk

We kunnen een eerste indruk met je delen van de toestellen uit de Galaxy S25-serie. Samsung heeft weer gewerkt aan een reeks nette toestellen met een strak ontwerp. Een nieuw ontwerp is er niet voor de S25 en S25+, maar wijzigingen zien we dus wel bij de Galaxy S25 Ultra terug. De grootste smartphone uit de serie heeft niet meer rechte hoeken, maar afgeronde. Bij de eerste kennismaking met het toestel, vind ik dit persoonlijk direct al prettiger in de hand liggen. Vooral in de broekzak vind ik dit prettiger voelen. De afwerking is ook deze keer weer tiptop in orde.

Wat betreft software maken we bij de Galaxy S25-serie gelijk kennis met Android 15 met One UI 7. Deze skin is zoals gezegd volgestopt met AI-functies en deze kan -gelukkig- grotendeels ook overweg met de Nederlandse taal. De AI-tools zullen we in een latere review uitgebreider onder de loep nemen. Onder andere het maken van een GIF’je van wat op het scherm beweegt is leuk bedacht en kan best eens handig zijn.

De modellen uit de Samsung Galaxy S25-serie bevallen zo op het eerste gezicht weer erg goed, maar we gaan natuurlijk de echte ervaring pas krijgen als de review-samples zijn aangekomen. Uiteraard houden we je dan uitgebreid op de hoogte van de S25-modellen!

Verkrijgbaarheid

Alle modellen in de S25-serie komen met 12GB RAM op de markt. Het interne geheugen van de Galaxy S25 start bij 128GB, waar deze bij de twee andere modellen begint bij 256GB. De maximale capaciteit van de Ultra komt uit op 1TB en 512GB bij de S25 en S25+. De Samsung Galaxy S25 prijs begint bij 899 euro, de S25+ bij 1149 euro. Je hebt de keuze uit de kleuren Silver Shadow, Navy, Icyblue en Mint. Bij Samsung zelf kun je nog kiezen uit de kleuren Blueblack, Coralred en Pinkgold. De Samsung Galaxy S25 Ultra prijs begint bij 1449 euro, in de Titanium-kleuren Silverblue, Black, Whitesilver en Gray. Bij Samsung zelf zijn de kleuren Pinkgold, Jetblack en Jadegreen verkrijgbaar.

De Galaxy S25-serie komt beschikbaar vanaf nu, waarbij je hem via de webwinkels hieronder direct kunt bestellen. Vanaf 7 februari wordt de smartphone bij je afgeleverd. Tot en met 16 februari is er de actie met meer opslagruimte voor hetzelfde geld.

Je kunt je nieuwe smartphone direct bestellen bij:

Direct een hoesje nodig voor je nieuwe telefoon?

