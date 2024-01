Samsung Galaxy S24-serie aangekondigd: slimmer door Galaxy AI (hands-on)

Zojuist heeft Samsung de nieuwe Samsung Galaxy S24-serie aangekondigd. Dankzij de Galaxy AI mogelijkheden wil het bedrijf je smartphone nog slimmer maken. Alles draait om het effectief gebruik van je toestel, waarbij je minder zelf hoeft te doen. Daarbij krijg je zeven jaar updates.

Samsung kondigt Galaxy S24-serie aan

Drie nieuwe modellen voegt Samsung toe aan haar eigen portfolio. Vandaag maken we kennis met de Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. De drie modellen wisten het nieuws al aardig te domineren in de afgelopen maanden, maar nu is het officieel. De drie toestellen volgen de vorig jaar verschenen Galaxy S23-serie op. Hoewel het qua design veel hetzelfde is (maar niet alles), is vooral op het gebied van software het nodige veranderd. Dit alles dankzij Galaxy AI.

Galaxy AI

In teasers en ook op billboards langs de snelwegen heb je het mogelijk al gezien; Galaxy AI. Dat is waar alles om draait. Kunstmatige intelligentie is niet weg te denken anno deze tijd, en dat gaan we dus ook zien in de komende jaren. Samsung lanceert Galaxy AI, waarbij slimme features worden aangeduid met het beeldmerk van vier sterretjes.

In een briefing waarbij DroidApp aanwezig was, konden we de nieuwe functies alvast bewonderen en proberen. Volgens Samsung gaat kunstmatige intelligentie echt een nieuw tijdperk aanboren in de smartphonemarkt. Hierbij draait het niet zozeer om meer doen, maar vooral minder doen door effectiever te werken. Daar moet Galaxy AI bij helpen.

Circle Search

Maar wat zijn die slimme functies? Allereerst Circle Search. Op alle drie de Galaxy S24-modellen kun je deze nieuwe techniek gebruiken. Houd de home-button ingedrukt en teken een cirkel van wat je op het scherm ziet. Het is een nieuwe laag die je over iedere app kunt gebruiken, waardoor je dus ook de camera-app kunt gebruiken. Nadat je een cirkel hebt getekend, toont Circle Search je de resultaten. Zie je bijvoorbeeld in die ene Netflix-serie een mooi tafeltje, haal hem even door Circle Search. Zie je in een woonprogramma een mooie stoel, ook die haal je even door de kunstmatige intelligentie. Je zoekt met deze functie via Google.

Bellen en opnemen

Een andere functie, die eerder al opdook, is Voice Translating tijdens het bellen. Twee talen worden realtime direct vertaald tijdens een telefoongesprek, waarbij het niet uitmaakt welk toestel aan de andere kant van de lijn zit. De stem van de ander wordt direct vervangen door de vertaalde stem, een soort tolk. Voor de functie is wel een internetverbinding nodig. Later dit jaar wordt de Nederlandse taal toegevoegd. Het telefoongesprek blijft op het toestel, beveiligd en met privacy hoog in het vaandel, zo belooft Samsung.

De Samsung Galaxy S24-toestellen komen ook van pas bij besprekingen en vergaderingen. De notulist kan wat anders gaan doen, de Galaxy kan dit werk voor je overnemen. Er kan een transcriptie gemaakt worden van verschillende sprekers. De telefoon maakt middels AI automatisch aantekeningen, als je de telefoon op tafel legt tijdens bijvoorbeeld een vergadering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende stemmen.

Dan is er ook nog Note Assist. Deze optie kan automatisch je notities verbeteren, waarbij de app bijvoorbeeld herkent dat het een recept is, en zo je notities overzichtelijker maken.

Communicatie en Android Auto

Galaxy AI heeft nog meer in petto. De Samsung Toetsenbord app wordt uitgebreid met een vertaalfunctie. Ook kun je werken met antwoorden, die formeel of informeer kunnen zijn, of met emoji. Deze functie werkt direct al in het Nederlands. Zo kun je een bericht opstellen, maar de stijl hiervan helemaal omgooien middels AI. Het systeem is zelflerend en zal dus in de toekomst nog beter worden.

Verbeteringen zijn er ook voor Android Auto in de auto. Android Auto herkent straks het bericht, en kan suggesties geven om als antwoord te sturen. Ook kan je met een druk op de knop je aankomsttijd sturen naar een contactpersoon. Hierbij wordt weer gebruikt gemaakt van AI. Het werkt ook met andere apps zoals WhatsApp, aangezien Samsung de functie laat werken via het toetsenbord.

Een andere nieuwe functie is de mogelijkheid in de Samsung Internet browser. Deze biedt een knop aan, waarmee een (nieuws-) artikel met één druk op de knop voor je kan samenvatten. Handig als je geen tijd hebt om het hele artikel te lezen.

Camera met AI

Op het gebied van fotografie worden ook de nodige verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt de camera-app uitgebreid met een optie die je reflecties weg laat halen. Denk bijvoorbeeld een foto die je maakt vanachter het raam van een vliegtuig. De reflecties moeten tot het verleden behoren. Ook is de optische beeldstabilisatie verbeterd.

De Samsung Galaxy S24 Ultra beschikt over een Quad Tele System-techniek. Dit zorgt voor 5x inzoomen met de 50 megapixel telelens in hoge resolutie. Je kunt ook 10x inzoomen, waarbij Samsung spreekt over ‘in hoge kwaliteit’. Ook met 8K filmen kun je vanaf nu inzoomen zonder dat je daarbij veel stappen teruggaat in de kwaliteit. Volgens Samsung werken de sensoren veel beter samen en zorgt dit voor de beste kwaliteit.

Samsung geeft de Galaxy S24-serie een betere nachtmodus, zowel voor foto als voor video, 1,6x grotere pixels op 5x zoom en ook tweemaal bredere optische beeldstabilisatie. Er zit een AI engine achter het verwijderen van ruis uit de foto, zodat ook ruis in donkere omgevingen gereduceerd wordt. De Samsung Galaxy S24 en S24+ hebben 3x zoom, zoals ook nu het geval is bij de S23-serie.

Ook fotobewerkingen worden beter. Je hoeft niet direct allemaal handelingen uit te voeren, AI geeft je direct suggesties voor een goede foto. Denk aan het verwijderen van een object, het verwijderen van reflectie of het toevoegen van achtergrond, als bijvoorbeeld de Eiffeltoren niet helemaal recht was. Je kunt zo de foto van de Eiffeltoren recht draaien, waarbij de missende stukken aan de zijkanten door AI ingevuld worden. Daarbij zie je direct de HDR voorvertoning tijdens het maken van een foto, en dus niet meer pas na het maken van een foto.

Tot slot is er nog de functie Instant Slow-mo. Hiermee laat je een eerder gemaakte video omzetten naar slow motion. Hierbij heb je verschillende opties om bijvoorbeeld stukken van een video te vertragen.

Design

Dan even over het design van de Galaxy S24-serie. Waar de S24 en S24+ vrijwel identiek zijn aan de voorgangers, zien we grotere veranderingen bij de Galaxy S24 Ultra. Samsung heeft gekozen voor een titanium behuizing bij het grootste model, zoals we ook zagen bij de iPhone 15 Pro Max van Apple. Dit zorgt voor een reducering van het gewicht en ook is het sterker dan aluminium. Vooral in de hand voelt een titanium smartphone lichter. Samsung zegt veel feedback te hebben gekregen over het design van de Ultra, met name bij het gebruik van de S Pen. Hierdoor is het scherm niet langer meer gebogen, maar is het plat.

Het beeldscherm van de Ultra reflecteert 75 procent minder en is volgens Samsung vier keer meer resistent tegen vallen en krassen, ten opzichte van de Galaxy S23 Ultra. Het nieuwe toestel bestaat voor 25 procent uit gerecycled materiaal. Tevens glimmen de zijkanten wat minder bij de toestellen en is gekozen voor een meer matter ontwerp. Dit moet zorgen voor een betere grip in de hand. Tot slot kiest Samsung ook voor zachtere kleuren.

Alle drie de toestellen hebben een erg helder beeldscherm met een maximale helderheid van 2600 nits. Daarbij is er een variabele verversingssnelheid tussen de 1 en 120Hz.

Technische eigenschappen

Samsung voorziet de Galaxy S24 en S24+ van een wat grotere batterij; respectievelijk 4000 en 4900 mAh. Het Ultra-model blijft bij de 5000 mAh. Samsung voorziet de Ultra van de Snapdragon 8 Gen 2 chipset met 12GB RAM en 256GB, 512GB of 1TB. De Plus krijgt ook 12GB, maar krijgt net als de S24 een Exynos 2400 chipset.

Het updatebeleid is flink verbeterd met de nieuwe reeks. Samsung belooft voor de gehele Galaxy S24-serie zeven jaar beveiligingsupdates. Dat is niet het enige; je krijgt ook nog eens zeven jaar Android OS-updates. Je bent dus zeker van Android 15, 16, 17, 18, 19 en zelfs Android 20 en Android 21 komen naar de S24-modellen.

Daarbij moeten ook de gameliefhebbers positief verschil merken bij de nieuwe modellen, doordat tal van zaken zijn verbeterd. Door de toepassing van raytracing worden levensechte visuals mogelijk gemaakt, waarbij de schaduwen en reflecties nog beter in beeld worden gebracht.

Verkrijgbaarheid

Vanaf vandaag kun je de toestellen uit de Samsung Galaxy S24-serie pre-orderen. Plaats je voor 31 januari een pre-order dan krijg je zonder meerprijs de variant met een hogere opslagruimte. De Samsung Galaxy S24 is ten opzichte van zijn voorganger 50 euro goedkoper, waardoor de prijs begint bij 899 euro. Voor de S24+ staat dezelfde prijsverlaging klaar; de vanafprijs begint bij 1149 euro. Het instapmodel van de Galaxy S24 Ultra wordt vijftig euro duurder; de prijs start bij 1449 euro. Vanaf 24 januari liggen de toestellen in de winkels, of dus op je deurmat.

