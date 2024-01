‘Samsung wil Galaxy S24-serie 7 jaar lang bijhouden met updates’

Volgens de nieuwste geruchten werkt Samsung aan een verbeterd updatebeleid voor de Galaxy S24-serie. De drie modellen uit de nieuwe reeks zullen voor een periode van zeven jaar bijgehouden worden met updates. Eerder gingen ook al geruchten rond over deze verandering.

Zeven jaar updates voor Galaxy S24

Als de berichten die nu rondgaan kloppen, dan wil Samsung de nieuwe Galaxy S-serie nog langer van updates gaan voorzien. Volgens de bron wordt de Galaxy S24-serie bijgewerkt voor een periode van zeven jaar. Op het moment dat de Galaxy S30 dus uitgebracht wordt, krijgen de S24-toestellen nog een jaar updates. Het is niet duidelijk wat de zeven jaar lange ondersteuning precies inhoudt. Dus of dit betekent of dit alleen geldt voor beveiligingsupdates, of ook voor Android- en One UI-updates.

De eerder uitgelekte beelden van de Galaxy S24

Google heeft met de lancering van de Pixel 8-serie het updatebeleid al eerder omgegooid. Samsung had met vijf jaar beveiligingsupdates en vier jaar Android-updates een goede naam, Google overtreft dit nu. Voor die toestellen wordt zeven jaar updates beloofd, inclusief Android-updates. Het is dus goed mogelijk dat Samsung nu hetzelfde wil doen voor haar Galaxy S-modellen. Onbekend is of Samsung het nieuwe updatebeleid ook wil laten gelden voor de in 2023 uitgebrachte Galaxy S23-modellen.

Samsung wil ook de focus leggen op AI met de komende aankondiging. Volgens hetzelfde bericht zou Samsung de Galaxy AI-functies gratis aan willen bieden tot minstens 2025. Hiermee lijkt de deur op een kier te staan dat Samsung vanaf 2026 geld zou willen vragen voor het gebruik van verschillende AI-opties. Meer details verwachten we op 17 januari; dan is de aankondiging van Samsung. DroidApp zal je uiteraard op de hoogte houden van het nieuws.