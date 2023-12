‘Samsung Galaxy S24-serie wordt goedkoper in Nederland; behalve de Ultra’

We komen steeds meer te weten over de Samsung Galaxy S24-serie. Nu gaat de informatie over de prijzen die zouden gelden voor de smartphones. Daarbij zou de prijs lager zijn van de adviesprijzen van de Galaxy S23-modellen. Opvallend, aangezien smartphones doorgaans juist duurder worden.

Prijzen van Galaxy S24-serie

Over de Samsung Galaxy S24-serie is al het nodige geschreven en gemeld. De smartphones zullen tijdens een nieuwe editie van Galaxy Unpacked aangekondigd worden in januari. Het gaat om de Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra, die op 17 januari officieel het licht zullen gaan zien. Eerder doken de specificaties al op, zoals we die hieronder zien, maar nu komen we ook over de prijzen meer te weten.

De Samsung Galaxy S23-serie was duurder dan de S22-modellen. Bij de toestellen uit de Galaxy S24-serie zou Samsung ervoor hebben gekozen de prijzen te verlagen ten opzichte van de voorgangers. Dit zou echter niet gelden voor de basisversie van de Ultra, maar voor de rest zien we enkele tientjes prijsverlaging. De Galaxy S23 kwam met een adviesprijs van 949 euro op de markt, de S23+ met een beginprijs van 1199 euro, de Galaxy S23 Ultra met 1399 euro.

Een bron meldt nu prijzen van de Galaxy S23-serie, al is onbekend in hoeverre deze informatie betrouwbaar is, dus laten we dit wel met een korreltje zout nemen. Het gaat om prijzen, specifiek voor de Nederlandse markt, maar de prijzen kunnen wel in Europa verschillen. De prijzen zoals ze nu uitgelekt zijn, zijn als volgt;