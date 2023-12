Samsung Galaxy Unpacked is op 17 januari: officiële specs bekend

Nieuwe informatie is er over de aankondiging van de nieuwe Galaxy S24-serie. Het is de hele dag al feest met het nieuws hierover, maar nu kunnen we je mededelen wanneer de aankondiging is. Galaxy Unpacked wordt gehouden in januari.

Galaxy Unpacked op 17 januari

We hebben eindelijk de bevestiging, wanneer Galaxy Unpacked wordt gehouden in januari. Dat het in januari zou gaan gebeuren, dat was min of meer al vaak uitgelekt. Nu is bekend geworden dat het event gehouden wordt op 18 januari om 03:00 uur Koreaanse tijd. Wanneer we dit omzetten naar de Nederlandse tijd, komt hieruit naar voren dat dit gaat gebeuren op 17 januari, om 19:00 uur Nederlandse tijd.

De teaser hiervan wordt gedeeld door Evan Blass, en we verwachten dat Samsung binnenkort zelf de datum wereldkundig maakt. Er wordt in de teaser gesproken over ‘Galaxy AI is coming’. We schreven al dat er verschillende AI-functies naar de camera van onder andere de Galaxy S24 Ultra komen. Hierdoor moet de beeldkwaliteit nog beter worden. Vandaag kwam er een hele reeks persfoto’s naar buiten.

Evan Blass deelt ook onderstaande foto met de specificaties van de drie nieuwe modellen.