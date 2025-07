Samsung Galaxy A56 review: bekend recept, frisse smaak

Samsung heeft dit jaar weer verschillende modellen uitgebracht in de Galaxy A-serie. Eerder hebben we de Galaxy A36 al getest, nu is het de beurt aan de Galaxy A56. Wat heeft deze smartphone te bieden en hoe bevalt het? We zetten het op een rij in de Samsung Galaxy A56 review.

Samsung Galaxy A56 uitgebreid in de test

Samsung weet keer op keer te scoren met de toestellen in de Galaxy A-serie. De smartphonefabrikant komt hierbij steeds met prima toestellen in het middensegment. Vorig jaar was dat de Galaxy A55, dit jaar maken zijn we aan de slag gegaan met de Samsung Galaxy A56. Dit nadat we eerder dit jaar al aan de slag gingen met de A36, waarvan je de resultaten kunt lezen in de Galaxy A36 review.

Unboxing

De doosjes waarin de telefoon zit, samen met de nodige onderdelen zijn niet meer zo spannend als vroeger. Je moet immers bij de meeste toestellen zelf een oplader en hoesje kopen. Ook bij de Samsung Galaxy A56 is de inhoud van het pakket niet heel spannend. Samsung levert een simnaald mee, net als een USB-C kabel en daar houdt het wel mee op. Gelukkig zijn er op het wereldwijde web genoeg hoesjes te vinden voor de Galaxy.

Design en interface

Bij de Galaxy A56 zien we een ontwerp dat we kennen van eerdere modellen uit de A-serie. Spannend is het niet, maar dat zijn nog maar weinig smartphones. De Samsung is voorzien van het Key Island aan de rechterkant. Dit betekent dat de volumetoets en de power-button iets uitsteekt. Verder steekt ook de cameramodule aan de achterkant wat uit.

In vergelijking met de Galaxy A55 is de opvolger weliswaar iets dunner, hij is ook een fractie breder en weer wat langer. Dit terwijl de Galaxy A55 al geen klein toestel was. Je moet er dus rekening mee houden, dat wanneer je gaat voor de A56, deze een vrij grote omvang heeft. Wel heeft Samsung gesleuteld aan het gewicht; de Galaxy weegt 198 gram en dit is minder dan de 213 gram van het vorige model.

Samsung heeft de Galaxy A56 voorzien van een 6,7 inch Super AMOLED-scherm. Deze levert een verversingssnelheid van 120Hz en is goed afleesbaar op zonnige dagen. Het scherm biedt een resolutie van 2340 x 1080 pixels en biedt ook HDR10+ ondersteuning. In het scherm is ruimte voor een 12 megapixel camera. Iets wat opvalt, aangezien het vorige model een 32 megapixel front-camera had. Later in de Galaxy A56 review gaan we dieper in op de camerakwaliteit.

Interface

De interface kennen we van andere Samsung-toestellen. De telefoon is voorzien van Android 15 met de One UI 7 skin. Uiteraard zal op een later moment Android 16 beschikbaar komen, samen met One UI 8. Je kunt het homescreen vullen met widgets, snelkoppelingen en mappen. Deze mappen kun je ook in een groter formaat op je startscherm plaatsen, zoals je wellicht al kent van andere Android-toestellen.

Het menu met apps kun je nog steeds horizontaal doorscrollen. Kies je ervoor om de apps op alfabetische volgorde te sorteren, dan kun je verticaal door het overzicht gaan door naar boven of beneden te vegen. Uiteraard heb je ook op de bekende manieren toegang tot de notificaties en snelle instellingen.

Communicatie en multimedia

Bellen gaat perfect met de Samsung Galaxy A56. De belkwaliteit is goed en ook op de verbindingen hebben we niets aan te merken. Je kunt gebruik maken van de bekende mobiele netwerken, net als WiFi, GPS, Bluetooth en NFC voor bijvoorbeeld mobiele betalingen. Naast een fysieke simkaart is er ook ruimte voor eSIM. De gesprekskwaliteit is goed en duidelijk. Voor het typen van je berichten kun je het Samsung-toetsenbord gebruiken, Gboard of een andere toetsenbord-app uit de Google Play Store.

Gebruik je de Galaxy A56 om aan de slag te gaan met film en muziek? Uiteraard is de smartphone voorzien van stereo-speakers. De geluidskwaliteit klinkt prima en goed. Het volume kan ook vrij hard, zonder dat het erg vervormt. Het scherm is ook meer dan goed; op zonnige dagen is het scherm goed afleesbaar.

Camera

Drie camera’s aan de achterzijde van de telefoon zorgen ervoor dat je je plaatjes kunt schieten. De hoofdcamera is een 50 megapixel hoofdcamera. De twee andere lenzen zijn een 5 megapixel macrolens en een 12 megapixel groothoeklens. Samsung levert een gebruiksvriendelijke camera-app mee, die gemakkelijk te bedienen is.

Bij de Samsung Galaxy A55 review kwam naar voren dat de camera nogal wisselend presteert. Om dat te testen, hebben we de Samsung Galaxy A56 onder verschillende omstandigheden getest. De foto’s die we met de A56 hebben gemaakt, bekijken we op het grote scherm.

De Samsung Galaxy A56 kan best prima foto’s schieten, maar toch is er wat werk aan de winkel voor Samsung. Allereerst zien we aardig wat kleurverschil bij het gebruik van verschillende lenzen. De groothoeklens legt de natuur in een andere kleur groen vast, dan de hoofdlens.

Soms vinden we de foto’s ook wat flets en missen ze de doortekening. Daarbij merken we op dat het toestel niet altijd veel nodig heeft om wat bewogen gebieden op een foto te hebben. Het is niet allemaal slecht, zeker niet, maar we hadden het wel wat beter verwacht. Over het algemeen kunnen we stellen dat de camera best goed werk levert, maar is camera hoge prioriteit, dan zouden we verder kijken. De foto’s die we met de Samsung Galaxy A56 hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera filmt in 4K 30fps of met een hogere framerate (60fps) in Full-HD. De video’s die het toestel maakt, zijn van goede kwaliteit. Het zijn scherpe beelden met veel details. De video die we met de telefoon hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Prestaties en accuduur

Samsung levert de Galaxy A56 met de Exynos 1580 octa-core processor. In het dagelijks gebruik hebben we geen problemen ondervonden met deze chipset. Taken worden snel uitgevoerd en ook multitasken is geen probleem. Voor het opslaan van je bestanden kun je de Galaxy A56 nemen met 128GB of 256GB. Het werkgeheugen bedraagt 8GB. Overigens; waar bij de Galaxy A55 het geheugen nog uit te breiden was middels een geheugenkaart, is dat bij de A56 niet meer mogelijk.

Batterij

Een 5000 mAh batterij voorziet de Galaxy A56 van stroom. Deze accu kan opgeladen worden met een laadsnelheid van maximaal 45W. Dit is sneller dan zijn voorganger, waar de Galaxy A55 beschikte over 25W. Qua uithoudingsvermogen doet de Galaxy A56 het prima. Bij voornamelijk WiFi-gebruik haal je zonder problemen langer dan een dag, met 6 uur schermtijd. Wissel je ook af met het mobiele netwerk, reken dan op zo’n 4,5-5 uur aan screen-on-time. Bij gemiddeld gebruik moet twee dagen haalbaar zijn.

Updatebeleid

Samsung heeft in de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd met het updatebeleid. Dat wordt met de Galaxy A-serie verder doorgetrokken. Ook de Samsung Galaxy A56 kan rekenen op lange tijd updates. Voor een periode van zes jaar rolt Samsung beveiligingsupdates en Android-updates uit. Dit betekent dat de telefoon tot en met 2031 updates krijgt. Wat Android-versies betreft, zal de smartphone bijgehouden blijven tot en met Android 21. Een ontzettend goed updatebeleid. Niets op aan te merken.

Beoordeling

Samsung bewijst jaar na jaar dat het uitstekende smartphones levert in de A-serie. Over het algemeen geldt dat ook wel voor de Galaxy A56. De smartphone heeft een goede accuduur, een prima beeldscherm en een degelijk design. Tel daar een fantastisch updatebeleid bij op, en je hebt aan de Galaxy A56 een geweldige keuze. Minder geweldig is de camera. De foto’s die uit het toestel komen rollen, zijn soms wat van mindere kwaliteit. Dat is jammer, mede doordat de Galaxy A55 ook dit euvel kende. Kun je daarmee leven, dan heb je aan de Galaxy A56 een prima keuze. Leuke bijkomstigheid; de smartphone is beduidend goedkoper dan bij de release.

De Samsung Galaxy A56 kun je direct aanschaffen bij Samsung zelf, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, Bol.com en MediaMarkt. Het toestel vind je ook bij KPN, Vodafone, Simyo, Odido en Ben.

Samsung Galaxy A56 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 323,00 euro