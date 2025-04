De beste smartphones tot 400 euro (05/2025)

Een nieuwe smartphone hoeft niet direct duizend euro te kosten. In deze nieuwe DroidApp Koopadvies special helpen we je weer met telefoonadvies. Als je met een budget van 400 euro een nieuwe telefoon wilt kopen, welke smartphone is dan de beste?

Beste smartphone tot 400 euro

Verschillende fabrikanten bewijzen dat een minder dure smartphone echt niet slecht hoeft te zijn. Zoals bij iedere telefoon zijn er wel aandachtspunten om rekening mee te houden. Dankzij onze jarenlange kennis en vele ervaringen, hebben we het DroidApp Koopadvies voor je. Hierin zetten we op een rijtje, welke toestellen we aan zouden raden, als je zoekt naar een smartphone in een bepaald budget. Dit is het Koopadvies van beste smartphone tot 400 euro.

Via de toestelboxen onder de teksten navigeer je direct naar de toestelpagina’s die DroidApp met zorg voor je heeft verzameld.

Motorola Edge 60 Fusion

Dit weekend verscheen onze uitgebreide Motorola Edge 60 Fusion review. De smartphone wist hoge ogen te gooien met een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Het toestel biedt een goede camera, goede accuduur en een goed scherm. Motorola promoot de AI-functies, maar die werken niet met de Nederlandse taal. Het ontwerp oogt premium, en zo voelt het toestel ook. De fabrikant voorziet het toestel van zes jaar beveiligingsupdates en drie Android-updates.

De Motorola Edge 60 Fusion kun je kopen bij Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Bol.com en Mobiel.

Motorola Edge 60 Fusion Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 329,00 euro

Nothing Phone (3a)

Met de Nothing Phone (3a) heb je een smartphone die er wat anders uitziet dan de doorsnee telefoon. Het toestel heeft namelijk de Glyph Interface. Dit is de lichtgevende achterkant die oplicht bij bijvoorbeeld oproepen en berichten, maar ook bij andere acties kunnen ze oplichten. Er is een 6,77 inch AMOLED-scherm en een hoge helderheid. De 5000 mAh batterij kan je met 50W opladen. Je krijgt drie Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

Je kunt de Nothing Phone (3a) kopen bij: Coolblue, Belsimpel en Bol.com.

Nothing Phone (3a) Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro

Samsung Galaxy A36

Samsung heeft de Galaxy A36 in deze prijsklasse. Het toestel is voorzien van alle gemakken. Denk aan een 6,7 inch scherm met Full-HD+ resolutie, een Snapdragon 6 Gen 3 chipset en een 5000 mAh batterij die je met 45W kunt opladen. Het maken van foto’s is iets waar Samsung-toestellen doorgaans punten scoren. De smartphone van Samsung is voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een groothoeklens en een macrolens. De telefoon krijgt zeven jaar lang updates, zowel beveiligingsupdates als Android-updates.

Je koopt de Samsung Galaxy A36 bij: Samsung zelf, Coolblue, Mobiel, Bol.com, MediaMarkt en Belsimpel. Ook kun je hem aanschaffen bij Ben, KPN, Simyo, Hollandsnieuwe en Odido.

Samsung Galaxy A36 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 299,00 euro

OnePlus Nord 4

Vorig jaar publiceerden we onze uitgebreide OnePlus Nord 4 review. Deze smartphone wist een geweldige indruk achter te laten. Voorzien van een prima accuduur, snel volgeladen batterij en een fijne camera. Daarbij is er de handige Alert Slider waarbij je de telefoon snel op geluid uit, trillen of op geluid te zetten. Daarbij krijgt de OnePlus Nord 4 zes jaar lang aan updates. De smartphone kenmerkt zich door een mooie metalen behuizing.

De OnePlus Nord 4 is te koop bij Coolblue, Mobiel, MediaMarkt, Bol.com en Belsimpel.

OnePlus Nord 4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro

Poco X7 Pro

Poco, het dochtermerk van Xiaomi, heeft een erg interessante smartphone in het aanbod in deze prijsklasse. Het is de Poco X7 Pro, welke je met een paar tientjes prijsverschil ook in 12GB RAM met 512GB opslagruimte hebt, waarbij je ook nog onder de 400 euro blijft. Je krijgt drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Het toestel is lekker snel en daarmee weet de telefoon zich echt te onderscheiden. Over Android ligt de HyperOS skin van Xiaomi.

De Poco X7 Pro is verkrijgbaar bij Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Bol.com en Mobiel.

Poco X7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 298,00 euro

Motorola Edge 50 Neo

Een andere smartphone die we zeker kunnen aanraden in deze prijsklasse, is de Motorola Edge 50 Neo. Deze telefoon hebben we getest in onze Motorola Edge 50 Neo review en wist ook een DroidApp Award 2024 in de wacht te slepen. Het toestel ligt erg prettig in de hand, er is een prima camera en een goed updatebeleid. Je krijgt namelijk vijf jaar aan updates. Wel is de camera-app niet de snelste en kan de videocamera wat verbeteringen gebruiken.

Je kunt de Motorola Edge 50 Neo kopen bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt en Bol.com.

Motorola Edge 50 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 319,00 euro

Welke moet ik kiezen?

Het is heel persoonlijk welke telefoon je moet kiezen uit dit rijtje. Wat ons betreft heeft de Motorola Edge 60 Fusion de beste prijs-kwaliteitverhouding, en daarbij ook een goede camera en premium design. Hou je van gimmicks, kies dan voor de lichtgevende achterkant van de Nothing Phone (3a). Wil je het beste updatebeleid, dan zouden we de Galaxy A36 adviseren.