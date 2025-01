Motorola Edge 50 Neo review: kleurrijke mid-end waar een luchtje aan zit

Motorola heeft eerder de Edge 50-serie uitgebracht. We hebben in de afgelopen weken de nieuwe Motorola Edge 50 Neo getest. Wat valt er te melden over deze kleurrijke telefoon? Je leest het in onze Motorola Edge 50 Neo review.

Motorola Edge 50 Neo review

Op de redactie hebben we al de nodige telefoons getest. De ene telefoon met een vouwbaar scherm, de andere met een lichtgevende achterkant. De Motorola Edge 50 Neo is er een van een andere categorie. Het is een mid-end smartphone met een kleurrijke behuizing. Maar hier zit ook nog eens een luchtje aan.

Met de komst van de Edge 30-serie kwam Motorola met iets nieuws; een geparfumeerde verpakking. Het moet meehelpen aan de hele beleving van een nieuwe smartphone. Niet alleen de doos van het toestel ruikt naar parfum, de telefoon zelf ook. Na een paar maanden gebruik, ruik je deze nog steeds. Het is een aangename geur, al moeten we daar wel bij zeggen dat je het na een paar dagen alleen ruikt als je je neus tegen de achterkant van de telefoon drukt.

Design en interface

Het ontwerp van de Motorola Edge 50 Neo is niet bepaald de meest spannende, maar het ziet er wel erg netjes uit. Daarbij is de smartphone goed afgewerkt. De achterkant van deze roodgekleurde ‘Poinciana’ kleur is vervaardigd uit vegan leather, ofwel kunstleer. Persoonlijk vind ik dat erg prettig in de hand liggen en het zorgt ook voor meer grip. Er is weer samengewerkt met Pantone, waardoor je exclusieve kleuren krijgt te zien bij Motorola. Uiteraard is het toestel ook in andere kleuren verkrijgbaar.

Achterop is de Motorola Edge 50 Neo uitgerust met een triple-camera. Deze drie lenzen bestaan uit een 50 megapixel hoofdlens, 13 megapixel groothoeklens en een telelens van 10 megapixel. Later in de Motorola Edge 50 Neo review komen we uitgebreid terug op de prestaties van de camera. De zijkanten van de telefoon zijn gekleurd in de kleuren van de telefoon. De volumetoetsen zijn twee losse knoppen, waaronder de power-button is te vinden.

De Edge 50 Neo is voorzien van een 6,4 inch pOLED-scherm, die een resolutie levert van 2670 x 1220 pixels. Er is een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. In donkere omgevingen kan de helderheid laag genoeg en op zonnige dagen is de helderheid prima in orde. Motorola voorziet de telefoon aan de voorzijde van een 32 megapixel front-camera. Het gewicht van de Neo komt uit op 171 gram, waardoor het een lekker licht toestel is.

De telefoon ontgrendel je met de vingerafdrukscanner en dat werkt goed. Toestellen van Motorola kenmerken zich door een gebruiksvriendelijke, schone interface. En dat is bij de Edge 50 Neo niet anders. Ook het menu met de geïnstalleerde apps is overzichtelijk vormgegeven. Wel valt op dat Motorola dit keer heeft gekozen voor een zootje bloatware van bijvoorbeeld games waar niemand om heeft gevraagd. Deze kun je wel weer zelf verwijderen.

Communicatie en multimedia

Misschien gebruik je de smartphone vandaag de dag minder voor bellen dan jaren geleden; bellen is nog steeds wel waar een telefoon voor bedoeld is. Dat doet de Edge 50 Neo ook prima. Gesprekken klinken helder en de ontvangst is goed. De Motorola kan overweg met zowel een fysieke simkaart als met eSIM.

Op het gebied van multimedia is er natuurlijk het 6,4 inch scherm, dat prima prestaties levert voor de prijs van het toestel. Voor de muziekliefhebber is er een set stereo-speakers en die klinken verrassend goed. Het volume kan hard genoeg en we merken geen gekke vervormingen of dergelijke. Soms missen we iets de warmte, maar storend is dit zeker niet.

Camera

Drie camera’s bevinden zich aan de achterkant van de Motorola Edge 50 Neo. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens. Hier kun je dus alle kanten mee op. De camera-app is gebruiksvriendelijk en duidelijk ingericht, maar heel snel is deze niet. We merken, ondanks dat de telefoon zelf aardig snel is, dat de camera-app dit niet is. Hij voelt wat laggy aan.

De gemaakte foto’s bekijk je niet in een galerij-app van Motorola zelf, maar gewoon in de Google Foto’s app. De applicatie bundelt foto’s zowel offline als online, en desgewenst kun je dus op andere apparaten bij de foto’s die je met de smartphone hebt gemaakt.

We hebben onder uiteenlopende omstandigheden foto’s gemaakt met de Motorola Edge 50 Neo. Wat vinden we van de fotokwaliteit? Over het algemeen maakt het toestel echt meer dan prima foto’s. Ook in de avonduren weet de Edge 50 Neo goede plaatjes te schieten. Bij het wisselen tussen de verschillende lenzen zien we soms wel aardig wat kleurverschil, waarbij je ingezoomd veel meer verzadiging opmerkt.

Hieronder vind je een foto die we met de Motorola Edge 50 Neo hebben gemaakt. Meer foto’s hebben we voor je verzameld in het digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera van de Motorola Edge 50 Neo laat je filmen in maximaal 4K-resolutie. We hebben twee video’s voor je gemaakt met het toestel. Waaronder ook bij een concert, in dit geval van Isak Danielson. Wat opvalt en ook storend is, is dat het geluid flink vervormd klinkt. De video die we buiten hebben gemaakt is best prima te noemen. Wel valt hier op dat er relatief weinig geluid wordt opgenomen, zoals bij de voorbijrijdende fietsers. We denken dat een software-update hier her en der nog wel wat kan verbeteren.



Prestaties en accuduur

Voor de (reken-) kracht is de Motorola Edge 50 Neo uitgerust met een MediaTek Dimensity 7300 chipset. Dit is een octa-core processor met meer dan voldoende kracht. We hebben in de afgelopen tijd geen gekke vastlopers of vervelende bugs ondervonden. Waar MediaTek vroeger niet altijd een even goede naam had, is dat vandaag de dag echt een prima speler met goede chipsets. Ons exemplaar is voorzien van 12GB werkgeheugen en een opslagruimte van 512GB. Dit is ook de reguliere variant die verkocht wordt. Er is geen ruimte voor een geheugenkaart.

Batterij

Met een capaciteit van 4310 mAh is de accu van de Motorola Edge 50 Neo niet enorm te noemen. Ondanks dat is de smartphone voorzien van een prima uithoudingsvermogen. Een dag maak je zonder veel problemen vol. Een schermtijd van circa 4,5-5 uur is gewoon te halen en dat is zeker netjes bij het toestel. Een adapter wordt niet meer meegeleverd met het toestel. De telefoon ondersteunt snelladen tot 68W. Daarbij geeft Motorola je ook nog de mogelijkheid om de Edge 50 Neo 15W draadloos op te laden.

Updatebeleid

Het updatebeleid van de Motorola Edge 50 Neo is zacht gezegd opmerkelijk te noemen. Dit toestel krijgt namelijk langere tijd updates dan duurdere modellen van Motorola zoals de Edge 50 en de Razr 50 Ultra. De Neo-smartphone is voor een periode van vijf jaar zeker van updates. Dit geldt voor zowel beveiligingsupdates als Android-updates. Op moment van schrijven draait de telefoon op Android 14 met de beveiligingspatch van november.

Beoordeling

Motorola laat met de Motorola Edge 50 Neo zien dat een goede smartphone niet heel duur hoeft te zijn. Je krijgt een prima toestel in de niet standaard kleuren. Daarbij is de accuduur prima en maak je met de camera goede foto’s. De Edge 50 Neo komt qua snelheid verder ook prima mee, maar de camera-app mag wel wat minder ‘laggy’ zijn. De adviesprijs van de Motorola zit op 499 euro, maar je vindt hem her en der al tussen de 350 en 400 euro. De Motorola Edge 50 Neo is een prima deal waar je lang plezier van zult hebben. Niet voor niks hebben we dan ook de Motorola Edge 50 Neo meegenomen in de DroidApp Awards 2024 voor beste smartphone.

Wil je de Edge 50 Neo kopen? De smartphone is verkrijgbaar bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt en Bol.com.

Motorola Edge 50 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro