De 31 beste Android-apps van 2024

We hebben in het jaar 2024 de nodige applicaties besproken. Uitgebreide apps, boeiende apps en applicaties die dagelijks goed van pas kunnen komen. In dit artikel delen we het jaaroverzicht met de beste apps van 2024.

Beste apps van 2024

In de afgelopen twaalf maanden hebben we de nodige applicaties besproken op DroidApp. Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. We kijken hierbij specifiek naar de applicaties die we in 2024 hebben besproken. We hebben de 31 apps in willekeurige volgorde voor je hier neergezet.

Yazio

We hebben eerder de uitgebreide Yazio review gepubliceerd op DroidApp. Deze applicatie helpt je bij het afvallen. Echter kan het ook helpen bij het bewuster eten. Het is een goed hulpmiddel met een enorme database aan verschillende soorten eten en drinken. Je noteert in Yazio wat je eet, en de app vertelt je of je genoeg koolhydraten, eiwit, vet en dergelijke binnenkrijgt. Alles lees je in onze uitgebreide review.

Bitwarden

Tegenwoordig heb je voor alles inloggegevens en wachtwoorden nodig. Niet heel vreemd dat je er weleens eentje vergeet. Gelukkig is daar de app Bitwarden. Deze handige password-manager zit vol handige mogelijkheden en kun je ook gratis gebruiken. Je kunt niet alleen je wachtwoorden opslaan, maar ook nieuwe sterke wachtwoorden genereren.

Toertje

De Toertje app is ideaal voor degenen die graag op de fiets springen. Met de applicatie krijg je voorstellen en inspiratie voor je volgende fietstocht. Hierbij kun je een route plannen van A naar B, of juist aan de slag gaan met de verschillende fietsknooppunten die je verspreid over Nederland terug kunt vinden. Je kunt ook je vrienden toevoegen en eigen clubs maken. Op deze manier moet je elkaar kunnen motiveren. Wil je nog meer fiets-apps? Dan kun je via onze special met fiets-apps nog meer ideeën opdoen. Ben je meer van de racefiets? Bekijk dan ons interessante overzicht met wielrenner apps.

Bookmory

Liefhebbers van boeken lezen, kunnen zeker wat hebben aan de app Bookmory. Met de tracker kun je bijhouden hoe lang je doet over het lezen van een boek. Tevens functioneert de app als digitale bladwijzer, waarmee je direct ziet waar je bent gebleven. De Bookmory app laat je ook notities maken bij boeken en je kunt andere statistieken krijgen over de boeken.

All-in-One calculator

Op menig smartphone vind je een standaard rekenmachine. De app All-in-One calculator combineert het beste van verschillende opties in één toepassing. Deze toepassing biedt meer dan 75 converters en rekenmachines. Het omrekenen van valuta, eenheden, verhoudingen, volumes, oppervlakten en meer behoort tot de mogelijkheden.

PhotoTime

Liefhebbers van fotografie kunnen zich goed vermaken met de app PhotoTime. Deze applicatie laat je de stand van de zon zien en geeft daarbij extra informatie. Op deze manier weet je precies op welk tijdstip je de mooiste foto maakt tijdens het bekende gouden uur, of juist het blauwe uur. De kaart geeft daarbij ook nuttige context.

Lekkerder bij de Boer

De Lekkerder bij de Boer app bundelt een hoop adressen van boerenbedrijven in Nederland, waar je iets kunt kopen. Denk aan eieren, melk of kaas, vers direct van de boerderij. Je kunt uit verschillende opties en filters kiezen, en zo op een rijtje krijgen wat je graag wilt hebben. Je kunt ook openingstijden bekijken en er direct naartoe navigeren.

Brave Browser

Voor het internetten gebruik je mogelijk Chrome, Firefox of een andere browser. Een andere browser die geliefd is, is Brave Browser. Deze applicatie kun je gratis downloaden. Je hebt verschillende handige opties en mogelijkheden, zoals het blokkeren van advertenties. Bij Brave Browser staat snelheid en veiligheid hoog in het vaandel.

Stats.fm

Kijk je ieder jaar reikhalzend uit naar je overzicht van Spotify Wrapped? Met de app Stats.fm krijg je een mooi overzicht met de huidige statistieken rondom je muzieksmaak. Het gaat bijvoorbeeld om de meest geliefde muziek de afgelopen dagen en maanden. Stats.fm werkt met zowel Apple Music als met Spotify.

Duolingo

Duolingo is een ideaal hulpmiddel voor het leren van een nieuwe taal. Sinds dit jaar kun je ook aan de slag met muzieklessen en wiskundelessen op Android, nadat het eerder al voor Apple iOS beschikbaar kwam. Hierdoor kun je aan de slag met het leren van noten lezen of juist met ingewikkelde rekensommen.

Sudoku

Toe aan wat ontspanning? Puzzelen gaat prima met de Sudoku app. Deze applicatie is lekker simpel door zijn eenvoud. Je start een nieuw spel of op een later moment hervat je je spel waar je was mee begonnen.

Flora Incognita

Informatie over een bloem of plant, daar kan de Flora Incognita app je aan helpen. Door middel van het maken van een foto en deze te uploaden in de app, krijg je informatie over welke bloem of plant je voor je ziet. Daarbij zie je ook bijvoorbeeld of een plant giftig is.

Jeugdjournaal

Kinderen kunnen sinds begin dit jaar aan de slag met de nieuwe Jeugdjournaal app. Deze applicatie heeft een interactief element zodat kinderen op een speelse manier betrokken worden bij het nieuws van over de hele wereld. Kinderen kunnen hun mening geven over het nieuws en ook kan er geswiped worden door de verschillende items.

Weeronline

De Weeronline app mag natuurlijk niet ontbreken in het overzicht met beste apps van 2024. De applicatie wist onze 11e editie te winnen van de Weer-app test 2024. De toepassing kenmerkt zich door een gebruiksvriendelijke bediening en uitgebreide informatie. Daarnaast is er ook een handige samenvatting op de startpagina te zien welke informatie geeft over aankomende weersveranderingen.

HabitKit

We hebben in 2024 ook geschreven over de app HabitKit. Het is een kleine app die het leven wat makkelijker moet maken. Je kunt je gewoontes bijhouden, waarbij je tegelijk gemotiveerd moet blijven om aan je persoonlijke doelen te werken. Denk aan meer sporten, of juist minder koffie drinken. Via de HabitKit app kun je statistieken en grafieken krijgen, maar ook herinneringen.

Scoupy

De Scoupy app kan je geld besparen tijdens het boodschappen doen. We bespraken de applicatie in februari. Je vindt er verschillende cashback-aanbiedingen, waarmee je dus geld terugkrijgt op diverse producten. Verder vind je ook andere voordelen en kun je voor punten sparen.

Airalo

Heeft je smartphone ondersteuning voor Airalo? Met deze toepassing maak je een eSIM aan voor tijdens het reizen. Deze kun je gebruiken voor internetten in het buitenland. Handig als je buiten de EU gaat reizen, want dit valt vaak niet onder dezelfde bundel van je abonnement. Voor bijvoorbeeld een paar dollar heb je weer een aantal gigabyte dat je kunt gebruiken in de Verenigde Staten. Met de kortingscode DROIDA3219 krijg je 3 dollar korting op je eerste bundel.

CoinSnap

Gaat het over coins, dan denk je waarschijnlijk vaak aan Bitcoins en andere cryptovaluta. Daar hebben we een mooi ander overzicht voor, met de beste crypto-apps, maar CoinSnap is voor de ‘oude bekende munten’. Wanneer je meer over een munt wilt weten, kun je met deze app een foto maken, waarna je verschillende informatie krijgt over bijvoorbeeld de naam, herkomst, waarde en meer.

Weerflash

De applicatie Weerflash is wat anders dan de bekende weer-apps. Via deze toepassing kun je namelijk andere gebruikers op de hoogte houden van wat het actuele weer is. Het laat je dus het actuele weer delen, zoals het dat op dat moment bij jou op je locatie is.

Superlist

De makers van de ooit erg populaire app Wunderlist, hebben in 2024 de app Superlist uitgebracht. Deze toepassing maakt het mogelijk om taken te maken, of om notities bij te houden. Deze kun je delen met anderen, zoals met collega’s en ook kun je projecten plannen. Handig is dat je de toepassing zowel offline als online kunt gebruiken en dat je taken kunt herhalen.

AlleFolders

De app van AlleFolders is een mooie vervanger voor de papieren folders die normaal wekelijks op de mat liggen. Via de AlleFolders app heb je alle folders van de verschillende winkelketens binnen handbereik. Aanbiedingen die je wilt noteren voor op het boodschappenlijstje, kun je digitaal uitknippen en op het prikbord prikken.

Circuit Routeplanner

De Circuit Routeplanner is een applicatie die efficiënt de route voor je uitstippelt. Handig bij het hebben van meerdere tussenstops. Er wordt rekening gehouden met verschillende factoren, waaronder natuurlijk de verkeersdrukte. Op basis van de ingestelde tussenstops wordt gekeken wat de meest logische route is voor je. Ook handig voor bezorgers! In de gratis versie kun je kiezen voor maximaal tien tussenstops.

Walking Planet

Walking Planet is direct ook gelijk een goede start voor het jaar 2025. De toepassing zet de stappen die je loopt in het echte leven, om in een mooi parcours in een virtuele omgeving. Je wandelt bijvoorbeeld door het Central Park in New York of in verschillende andere gebieden. Met munten die je verdient door te wandelen, kun je nieuwe gebieden ontgrendelen.

GeoGuessr

Een vermakelijk spel waarmee je best wat uurtjes door kunt brengen; GeoGuessr. Deze game laat je een een foto zien, welke gemaakt is met Google Street View. Het enige wat jij hoeft te doen, is te raden waar de foto gemaakt is. Dit doe je door een pin te plaatsen op de plek waar jij denkt dat de foto is gemaakt. Vervolgens zie je of je het goed hebt.

Green Zones

Met alle verschillende milieuzones in Europa, kan de Green Zones app goed van pas komen. Zowel voor de beroepschauffeurs als voor de ‘doorsnee’ automobilist. De appicatie laat precies zien waar er sprake is van milieuzones. Zo zie je waar je met je diesel niet meer een binnenstad van Nederland binnen mag, en waar je in Duitsland een ‘Umweltplakette’ op je ruit geplakt moet hebben.

Tapet

De applicatie Tapet zorgt ervoor dat je je telefoon verder kunt personaliseren als je wel een beetje bent uitgekeken op de bekende achtergronden. Op basis van zelfgekozen patronen, kleuren en thema’s, maakt Tapet voor jou een mooie achtergrond. Hierbij kun je er ook voor kiezen dat ieder uur of iedere dag een nieuwe wallpaper voor je gemaakt wordt.

BirdNET

Je hoort een vogel fluiten, maar je hebt geen idee welke vogel het eigenlijk is. Dan komt de app BirdNET goed van pas. Met de applicatie kun je het gezang van de vogel opnemen en deze vervolgens door de herkenner gooien, zodat je ziet welke vogel dit geluid maakt. Verder zie je ook waarnemingen terug, en zie je waar welke vogels zijn gezien.

Google Gemini

Wat eerder bekend stond onder de naam ‘Google Bard’, is nu bekend als Gemini. De AI-tool van Google heeft sinds dit jaar een eigen applicatie. Met de Gemini app kun je vragen stellen, antwoorden krijgen en bepaalde oplossingen zoeken, bijvoorbeeld in complexe rekensommen. De kunstmatige intelligentie schotelt vervolgens het antwoord voor.

PlugShare

Degenen met een elektrische auto kunnen natuurlijk al terecht in ons handige overzicht met EV apps. Een andere handige toepassing is PlugShare. Deze geeft een overzicht van laadpalen in de buurt. Daarbij zie je of deze beschikbaar is, of wellicht een storing heeft. Verder kun je de beoordelingen met reviews zien van een laadpaal.

KNMI

De weer-app van het KNMI is dit jaar voorzien van een nieuwe lik verf. De applicatie kreeg een grote update en dat maakte de app een stuk beter. De KNMI app werd voorzien van een gebruiksvriendelijker ontwerp en extra functies. Je kunt bijvoorbeeld weerwaarschuwingen instellen die als notificatie binnenkomen. Daarbij biedt de app ook meer informatie en mogelijkheden. In onze recente weer-app test 2024, waarbij we maandenlang onderzoek hebben gedaan naar de meest betrouwbare weer-app, scoorde de KNMI app het hoogst aantal punten op het gebied van voorspelling.

Google Taken

Van de zomer werd de applicatie van Google Taken voorzien van een update. Met de nieuwe versie van de toepassing is Material Design doorgevoerd, voor een modernere uitstraling. Google Tasks, zoals de app ook wordt genoemd, laat je alle taken noteren, waarna je deze niet meer zelf hoeft te onthouden.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App geeft je snel inzicht in het belangrijkste Android-nieuws, en brengt je daarbij ook andere interessante informatie. Denk ook aan reviews, de toesteldatabase, vele tips en meer. Dit allemaal gratis! Je download hem direct uit de Google Play Store via onderstaande button.