Brave browser: het internet op met respect voor privacy

De Brave Web Browser, gericht op het bieden van een meer privacygerichte online ervaring, is een interessante optie voor Android-gebruikers die de stroom van online advertenties en tracking willen verminderen.

Veiliger online zonder advertenties met Brave

Een belangrijk kenmerk van de Brave Browser is de eenvoudige benadering van snelheid en veiligheid. Als je Google Chrome gewend bent kan je zonder al teveel problemen overstappen. De gebruikersinterface met tabbladen is eenvoudig, waardoor de focus ligt op functionaliteit zonder onnodige extra’s.

De ingebouwde adblocker van Brave is bedoeld om gebruikers te beschermen tegen ongewenste advertenties en tracking. Deze functionaliteit, hoewel niet uniek, biedt een zekere mate van controle over de advertenties die gebruikers te zien krijgen, waardoor een minder opdringerige online ervaring mogelijk is.

Verder dan advertentieblokkering, integreert de Brave Browser privacygerichte functies. Met HTTPS Everywhere voor versleuteld dataverkeer, scriptblokkering, cookiebeheer en privé-tabbladen, probeert de browser een uitgebreide bescherming van gebruikersgegevens te bieden. Deze functies richten zich op het minimaliseren van online tracking en het waarborgen van een veilige online omgeving.

Naast de privacygerichte functies biedt de Brave Browser handige app-functies zoals een pop-up-blocker, batterijbesparing, gesynchroniseerde bladwijzers en een snelle zoekmachine. Wel heeft Brave sinds kort ook een VPN dienst gelanceerd, die je online activiteit kan verbergen. Verder heb je de mogelijkheid om op de startpagina een nieuwsfeed toe te voegen met je favoriete nieuwsbronnen, zo kan je deze browser ook nog een beetje naar eigen hand zetten.

Brave browser is gratis en al jaren een van mijn persoonlijke favorieten, je kunt ‘m gratis downloaden uit de Google Play Store maar is ook voor andere platformen beschikbaar. We stellen het wel op prijs als je DroidApp op de uitzonderingenlijst zet 🙂

