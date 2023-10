Je browsegeschiedenis wissen in Chrome: zo doe je dat

In dit artikel gaan we in op het opruimen van je internethistorie want het is goed om zo af en toe je browsegeschiedenis te verwijderen. In twee minuten is jouw toestel weer een stukje opgeruimder en veiliger en is je browsegeschiedenis in Chrome verwijderd!

Waarom je browsegeschiedenis verwijderen

Het verwijderen van je browsegeschiedenis kan verschillende voordelen hebben. Ten eerste zorgt het voor meer privacy en veiligheid online. Door je browsegeschiedenis regelmatig te wissen, minimaliseer je de kans dat anderen toegang krijgen tot jouw persoonlijke informatie en online activiteiten.

Daarnaast kan het verwijderen van je browsegeschiedenis ook helpen om je apparaat sneller en efficiënter te laten werken. Het opslaan van grote hoeveelheden browsegegevens kan de prestaties van je apparaat beïnvloeden, met name als het geheugen al vol is. Vink daarom bij dit stappenplan gelijk aan dat je oude cachebestanden wilt opruimen. Zo heb je een opgeruimd toestel!

Browsegeschiedenis verwijderen op Android

Open de internetbrowser-app op je Android-apparaat. Tik op het menu-icoon (drie puntjes of streepjes) in de rechterbovenhoek van het scherm. Ga naar “Instellingen” en tik erop. Zoek naar de optie “Privacy en beveiliging” en tik erop.

Kies “Browsegegevens wissen” en selecteer de gewenste opties, zoals het tijdsbestek en de soort gegevens die je wilt verwijderen. Tik op “Gegevens wissen” om je browsegeschiedenis te verwijderen.

Het wissen van je browsegeschiedenis kan helpen om je privacy te beschermen en ongewenste gegevens te verwijderen. Zorg ervoor dat je begrijpt welke gegevens worden verwijderd voordat je deze actie uitvoert.

Verwijder je browsegeschiedenis op je computer of Mac

Nu we toch lekker bezig zijn met je smartphone waarom ruimen we ook niet gelijk op je computer, laptop of Mac je geschiedenis op? Het werkt bijna hetzelfde;