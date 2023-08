Anoniem bellen op je Android: zo gemakkelijk doe je dat

Of je nu anoniem een bedrijf wilt bellen, of gewoon de regie wilt over wanneer je nummer verschijnt, het anoniem bellen op je Android-telefoon is zo geregeld. Deze gids laat je zien hoe je dat voor elkaar krijgt.

Anoniem belletje via je Android telefoon

Soms vraagt de situatie om een vleugje mysterie. Anoniem bellen op je Android-telefoon geeft je die mogelijkheid, of je nu een verrassingsfeestje plant of simpelweg je privacy beschermt. Het werkt door je nummer te verbergen voor de ontvanger, en dat kun je doen via de instellingen van je telefoon en slimme codes. Eenmaal ingeschakeld, kun je zonder zorgen je boodschap overbrengen, wetende dat je telefoonnummer verborgen blijft.

Wanneer je anoniem belt, wordt je telefoonnummer verborgen voor de persoon die je opbelt. Dit betekent dat de ontvanger van je oproep niet je daadwerkelijke telefoonnummer zal zien op hun scherm. In plaats daarvan kunnen ze mogelijk een melding krijgen zoals “Onbekend nummer”, “Privé oproep” of “Verborgen nummer”. Het specifieke bericht kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type telefoon dat de ontvanger gebruikt, de provider en de instellingen van hun oproepweergave.

Permanent je nummer verbergen

We geven je de stappen die voor de meeste Android telefoons zullen werken, het kan zijn dat jouw Samsung, OnePlus of Sony net even een andere benaming gebruikt.

Open de Telefoon App

Ga naar het startscherm van je Android-telefoon en tik op het pictogram van de “Telefoon” app om deze te openen.

Tik op de 3 puntjes rechts boven in

Nadat je de telefoon-app hebt geopend, zoek je het pictogram met de drie stippen (menu) meestal in de rechterbovenhoek. Tik hierop om het menu te openen. Tik op Instellingen

In het menu zoek je naar “Instellingen” of een vergelijkbare optie en tik je erop om naar de instellingen van de telefoon-app te gaan. Zoek de optie “Gespreksaccounts”

In de instellingen van de telefoon-app zoek je naar een optie genaamd “Nummerweergave”, “Gespreksaccounts” of iets vergelijkbaars. Omdat het per telefoon kan verschillen kan het ook zo zijn dat je eerst op “Oproepen” of “Geavanceerde instellingen” moet tikken.

Tik nu op Beller-ID en kies voor de optie “Nummer verbergen”

Dit zorgt ervoor dat je telefoonnummer niet wordt weergegeven aan alle personen die je belt.

Bevestig de wijziging

Afhankelijk van je Android-versie kan er om een bevestiging worden gevraagd. Tik op “OK” of een vergelijkbare optie om de wijzigingen op te slaan. Soms is het selecteren voldoende. Testen maar!

Probeer het uit door een vriend of familielid te bellen om te controleren of je nummer nu anoniem wordt weergegeven.

Let op dat deze stappen kunnen variëren afhankelijk van de versie van het Android-besturingssysteem en de aangepaste interface die je telefoon mogelijk heeft.

Hoe bel je eenmalig zonder nummerherkenning?

Daarvoor hoef je geen instellingen te wijzigen en is eigenlijk heel eenvoudig. Door #31# in te toetsen gevolgd door het telefoonnummer wat je wenst te bellen, bel je eenmalig anoniem.

Wist je dat: je ook een contact kunt opslaan met het #31# voorvoegsel? Zo bel je dat ene nummer altijd anoniem!

Werkt dit ook voor buitenlandse nummers?

Jazeker door in plaats van #31#, #32# te gebruiken gevolgd door het nummer bel je in dit geval anoniem een telefoonnummer in België! Dit werkt in elk geval bij KPN. Heb je permanent nummerweergave uitgeschakeld met de stappen hierboven dan is jouw nummer ook anoniem in het buitenland.

Anoniem bellen uitschakelen op Android

Leuk dat anoniem bellen, maar niemand neemt de telefoon meer op. In dat geval kan je net zo makkelijk de instellingen voor het anoniem bellen ongedaan maken.

1. Open de telefoon-app, tik op de drie puntjes en kies dan weer “Instellingen”

2. Ga naar de Gespreksaccounts of iets met een gelijknamige benaming (zie ook stap 4 van het instellen!)

3. Tik wederom op Beller-ID.

4. Kies nu voor “Netwerkstandaard” of “Nummer tonen”.