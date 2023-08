De 4 beste apps van juli 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand juli eindigt minder zomers dan gehoopt. De maand augustus is inmiddels aangebroken, en dus is het tijd om terug te blikken op afgelopen maand. Wat was het belangrijkste nieuws en wat zijn de beste apps van juli 2023?

Android in juli

In juli waren er weer enkele aankondigingen. Zo zagen we bij Samsung veel nieuwe producten. Denk aan de Z Flip 5 en Fold 5, de Galaxy Watch 6 en de nieuwe Tab S9-serie. Oppo kwam met de Reno 10. Bij Sony werd een nieuwe headset aangekondigd; de Sony WF-1000XM5. Nothing heeft de nieuwe Nothing Phone 2 aangekondigd en direct ook uitgebracht in ons land. De nieuwe smartphone kenmerkt zich wederom door het gebruik van lichteffecten. Bij OnePlus werd de OnePlus Nord 3 aangekondigd.

Vanaf nu kun je in WhatsApp videoberichten versturen. Dit als alternatief voor de audioberichten die je uit kunt wisselen via de berichtendienst. Nieuw is ook dat je voortaan nog makkelijker met niet-opgeslagen nummers kunt appen. Een ideale verbetering. Google Street View is vanaf nu weer terug in Duitsland en dus kun je de Duitse straten op oogniveau bekijken. Spotify maakte bekend de prijzen voor premium- en familie-abonnementen te verhogen. Verder kun je vanaf nu Nearby Share voor Windows gebruiken, in combinatie met je Android-toestel.

We schreven in juli over de nieuwe routeplanner-interface in Google Maps. Deze ziet er nu net wat moderner uit. Verder zag Spotify een flinke stijging in het aantal streams in ons land van Coldplay. Meta lanceerde Instagram Threads, een nieuw alternatief voor Twitter. De vreugde was in Europa echter voor korte duur. Google Bard is het alternatief voor ChatGPT en werd in juli uitgebracht voor ons land. Opvallend nieuws is er vanuit Philips. De fabrikant stopt met de Hue-functionaliteit voor Ambilight-televisies.

Specials en tips

Toestellen en reviews

Vergeten

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ hebben we diverse toestellen besproken. De edities die in juli online zijn gegaan, zijn de volgende;

Apps

In juli hebben we weer de nodige applicaties besproken en beschreven op DroidApp. In dit overzicht delen we het overzicht met de beste applicaties van de maand juli.

Proton Pass

Het Zwitserse Proton heeft de Proton Pass app uitgebracht. Met deze applicatie kun je je wachtwoorden en inloggegevens op een beveiligde en veilige manier opslaan. De toepassing werkt met verschillende browsers, waardoor je de dienst ook op je computer kunt gebruiken. Verder kun je gebruik maken van aliassen, eenmalige wachtwoorden en notities.

Swisstopo

Ga je op reis naar Zwitserland, dan kan de Swisstopo app goed van pas komen. Met deze applicatie heb je een uitgebreide kaart van het land in je broekzak. Met de applicatie krijg je namelijk een gedetailleerde, hoogwaardige kaart op verschillende schalen. Ideaal ook voor als je wilt wintersporten, wandelen of fietsen. Alle (officiële) wandelpaden staan erop, samen met luchtfoto’s en een panoramamodus.

Ruff

Een minimalistische notitie-app zonder overbodige poespas; dat is de app Ruff. De applicatie laat je notities maken, welke ook direct opgeslagen worden. Zo hoef je niet bang te zijn dat je wat kwijtraakt. Een ideale app voor het maken van notities, lijsten, het opschrijven van ideeën en gedachten. Via de instellingen kun je nog enkele zaken aanpakken.

Breathe

Even tot rust komen? De Breathe app kan je daar goed bij helpen! In de toepassing vind je verschillende ademhalingsoefeningen die je direct kunt doen. De oefeningen kunnen je helpen met ontspannen, focussen en om stress te verminden. Ook zijn er oefeningen om je te helpen met het beter in slaapvallen. Je kunt ook eigen adempatronen maken en hiermee oefenen.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App brengt je belangrijkste Android-nieuws, direct naar je smartphone of tablet. Je kunt meldingen instellen bij nieuwe artikelen en ook heb je toegang tot de toesteldatabase. Hier vind je de specificaties en actuele prijzen van smartphones, zodat je direct weet of je niet teveel betaalt voor je nieuwe aankoop.

