Nothing Phone 2 aangekondigd: meer personalisatie voor Glyph Interface

De nieuwe Nothing Phone 2 is officieel gepresenteerd. Het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei heeft hiermee haar tweede smartphone getoond aan het publiek.

Nothing Phone 2: dit is ‘m

Het hoge woord is eruit; de Nothing Phone 2 is zojuist officieel aangekondigd. De fabrikant kwam de laatste tijd heel vaak in het nieuws met het nieuwe model en nu kunnen we alle details met je delen. Het merk wil hem wat hoger in de markt positioneren en heeft de smartphone voorzien van een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset.

De Nothing Phone 2 is verder voorzien van een 6,7 inch scherm, een AMOLED-paneel met de Full-HD+ resolutie. De smartphone wordt verder uitgerust met een 4700 mAh batterij. Deze batterij kan met 45W bekabeld opgeladen worden, of 15W draadloos. Je kunt ook 5W reverse charging gebruiken en dus andere apparaten hiermee, indien ondersteund, opladen.

Anders dan bij de Nothing Phone 1, waar de front-camera in de hoek zat, zit deze bovenaan in het midden van het scherm. In het scherm is ook de vingerafdrukscanner geplaatst. Er zijn stereo-speakers en een dual-camera met 50MP hoofdcamera (f/1.88) en 50 megapixel groothoeklens (f/2.2). De front-camera is een 32 megapixel lens.

Bekend is dat de nieuwe Nothing telefoon drie Android-updates zal krijgen. Daarbij belooft het merk vier jaar aan beveiligingsupdates. Deze security-patches zullen eenmaal per twee maanden uitgebracht worden voor de Nothing Phone 2. Het toestel verschijnt in drie configuraties; 8GB RAM + 128GB opslagruimte, 12GB/256GB en 12GB/512GB.

Glyph Interface

Het meest in het oog springend is natuurlijk de Glyph Interface. Dit is de verlichting aan de achterkant van de smartphone. Deze is op een nieuwe manier geconfigureerd en heeft een andere indeling. Nog altijd is het niet mogelijk om kleuren aan te passen, het blijft wit, maar wel kun je nu meer personaliseren, waarbij je bijvoorbeeld lichtpulsen om maat kunt maken.

Nothing ligt de volgende zaken uit bij de Glyph Interface

33 individually addressable zones

10 new ringtones and notification sounds

10 classic Phone (1) ringtones and notifications in Phone (2)’s voice

Glyph Timer

Essential Notifications

Volume Indicator

Glyph Composer

Glyph Torch

Glyph Progress

Auto Brightness

Flip to Glyph

Charging Metre

Bedtime schedule

Google assistant feedback

Reverse charging Glyph

Het toestel is uitgerust met Nothing OS 2.0, en dat is ook voorzien van de nodige verbeteringen. Hierover zegt de fabrikant het volgende;

Gedreven door de wens om afleiding te verminderen en bewust smartphonegebruik aan te moedigen, levert Nothing OS een snelle en soepele gebruikerservaring die geworteld is in bruikbaarheid, terwijl het de designesthetiek van Nothing behoudt. Met een nieuwe zwart-wit lay-out en de mogelijkheid om app-labels te verwijderen, stelt Nothing OS 2.0 gebruikers in staat om bewuster te navigeren op hun toestel door het verwijderen van signalen die zijn geoptimaliseerd om de aandacht te trekken. Nothing heeft het start- en vergrendelscherm opnieuw vormgegeven met widgets, zodat gebruikers toegang hebben tot belangrijke functies zonder zelfs hun apps te hoeven openen. Nothing OS 2.0 stelt gebruikers in staat om het rasterontwerp, de widgetgrootte en kleurenthema’s aan te passen, mapindelingen en ge├»llustreerde covers. Toegewijd aan het leveren van een snelle en soepele gebruikerservaring op de eerste plaats, heeft Nothing zijn software geoptimaliseerd, waardoor apps op de Phone (2) tot twee keer sneller openen dan op Phone (1), waarbij meer dan 500 overgangen en animaties zijn verfijnd.

Beschikbaarheid

De nieuwe Nothing Phone 2 krijgt een prijskaartje van 649 euro. Je hebt de keuze uit de kleuren grijs en wit.