Nothing Phone 2 aankondiging: volg hier de livestream

Vandaag is het zover. De nieuwe Nothing Phone 2 zal vanmiddag officieel aangekondigd worden. Wil je niets missen van deze nieuwe smartphone, dan kun je hier de livestream van de aankondiging volgen.

Nothing Phone 2 livestream

Om 17:00 uur Nederlandse tijd is er de officiële aankondiging van de Nothing Phone 2. In de afgelopen weken en maanden is het nieuwe toestel veelzijdig in het nieuws gekomen. Zo weten we dat gebruikers meer mogelijkheden krijgen rondom de Glyph Interface, ofwel de verlichting aan de achterkant. Deze zou je bij het nieuwe toestel meer kunnen personaliseren. Onlangs verschenen al de Nothing Phone 2 persfoto’s.

Maar we kunnen natuurlijk veel meer verwachten bij de Nothing Phone 2. Vandaag zullen we hierover alle details te horen krijgen. Wil je alles direct meekrijgen, dan kun je hieronder de Nothing livestream bekijken, welke start om 17:00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard zal DroidApp je ook op de hoogte houden van alles.