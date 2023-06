Nothing laat gebruikers zelf lichtpatronen maken voor smartphone

Nothing werkt aan een nieuwe functie die erg tof is voor de gebruikers van de toestellen. Gebruikers kunnen namelijk de lampjes aan de achterkant van de smartphone zelf bepalen. Een fijne feature die we terug zullen gaan zien bij de Nothing Phone 2.

Nothing Glymph Composer

Het wordt met de komst van de Nothing Phone 2 mogelijk om zelf lichtpatronen te maken. Het gaat hierbij om de verlichting aan de achterkant van de smartphone. Bij de huidige Nothing Phone 1 zit aan de achterkant ook de nodige verlichting, maar kun je enkel de patronen gebruiken die Nothing voor je heeft bedacht.

De verlichting kan met het nieuwe model dus zelf aangepast worden, waarbij je de zogenaamde Glyph Composer gebruikt, wat weer onderdeel uitmaakt van de Glyph Interface. In de toepassing zie je precies welke soorten verlichting je hebt, en daar kun je het ook gelijk aanpassen naar eigen wens. Zo kun je aangeven welke verlichting er aan moet, en welke uit. Een andere verbetering is dat je Sound Packs kunt gebruiken, waarbij Nothing heeft samengewerkt met Swedish House Maffia. De verlichting wordt hierbij aangepast aan de muziek. Het is niet bekend of je ook zelf muziek kunt uploaden, maar hier lijkt het niet op. De functie zou ook moeten verschijnen voor de Nothing Phone 1.