Specificaties van Nothing Phone (3) uitgelekt

We komen steeds meer te weten over de nieuwe high-end smartphone van Nothing. Het merk komt met de Nothing Phone (3) en vandaag komen we de specificaties te weten.

Details over Nothing Phone (3)

Op het internet is het al de nodige keren over de Nothing Phone (3) gegaan. Het toestel wordt op 1 juli aangekondigd en zal anders dan eerdere generaties, een high-end smartphone zijn. Dat betekent ook een hoger prijskaartje, zo werd al duidelijk uit eerdere berichten.

Op het sociale netwerk X is een hele rits aan specificaties gedeeld over het nieuwe toestel. Al eerder werd bekend dat Nothing kiest voor de nieuwe Glyph Matrix LED-verlichting aan de achterkant van het toestel. Deze vervangt de Glyph Interface die we kennen van andere modellen van het merk.

De smartphone krijgt de Snapdragon 8s Gen 4 chipset, zo werd eerder al bekend. Ook over het updatebeleid is de nodige informatie al bekend. Verder krijgt het toestel een 6,7 inch 1,5K OLED-scherm, een 5150 mAh batterij met 100W laden, ondersteuning voor draadloos laden, eSIM en NFC. De Nothing Phone (3) komt met Android 15 en Nothing OS 3.0.5, een 50 megapixel front-camera en drie camera’s achterop. Dit zijn een 50 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel groothoeklens en een telelens met 3x zoom van eveneens 50 megapixel.

Alle details worden definitief op 1 juli. Dan toont het merk de nieuwe telefoon.