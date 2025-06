Nothing ziet af van Android 16-update voor Nothing Phone (1)

Nothing is het jonge techmerk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei. De eerste smartphone verscheen in 2022. De smartphone zal niet meer bijgewerkt worden naar Android 16, zo blijkt uit de berichtgeving.

Nothing Phone (1) zonder Android 16

De update naar Android 16 zit er niet in voor het eerste toestel van Nothing. Bij de release van de Nothing Phone (1) gaf het merk al aan dat er drie Android-updates uitgerold zouden worden. De smartphone verscheen met Android 12 en heeft inmiddels drie versie-updates gekregen. De telefoon draait inmiddels op Android 15. Er komt geen uitbreiding van de updatebeloften, zo geeft de fabrikant aan tegenover de collega’s van Android Authority.

De Nothing Phone (1) zal nog wel bijgehouden worden met beveiligingsupdates. Die gaan nog een jaar door; in totaal krijgt het toestel vier jaar beveiligingsupdates. Of die langer doorgaan, is niet bekend. Soms gebeurt het nog weleens dat een fabrikant langer doorgaat met het verspreiden van updates.