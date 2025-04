Nothing presenteert kleurrijke CMF Phone 2 Pro voor 249 euro

Nothing heeft niet alleen haar eigen modellen in het porfolio, ook de zogenaamde CMF-producten worden door het merk gemaakt. Nu maken we kennis met de nieuwe CMF Phone 2 Pro. Deze nieuwe telefoon is het eerste toestel dat de toevoeging ‘Pro’ krijgt. Dit alles voor een prijs van 249 euro.

CMF Phone 2 Pro

CMF, het submerk van Nothing, breidt zijn portfolio uit met de nieuwe Phone 2 Pro. De smartphone brengt een aantal verbeteringen ten opzichte van de oorspronkelijke Phone 1, zowel in specificaties als in gebruiksgemak. Vorig jaar juli werd de eerste smartphone onder deze naam uitgebracht. De CMF Phone 2 Pro is leverbaar in de kleuren zilver (zandsteentextuur), zwart (matglas), mintgroen (matglas) en oranje (aluminium) en kost 249 euro. Het ontwerp doet verder denken aan de eerste generatie, waarbij je ook de grote cirkelvormige knop terugvindt. Hier kun je accessoires aan bevestigen.

Voor dat geld krijg je een stijlvolle telefoon met een IP54-certificatie, 6,77 inch AMOLED Full-HD+ scherm (120Hz) en 8GB RAM. Het geheugen komt uit op 128GB of 256GB, net welke versie je kiest. Daarbij is het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. De smartphone wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 7300 Pro-chipset en heeft een 5000 mAh batterij met 33W laden. Volgens Nothing moet de accu zelfs na 1200 laadcycli nog minstens 90 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit behouden.

De belangrijkste toevoeging is de verbeterde cameraconfiguratie. De Phone 2 Pro heeft een 50MP hoofdcamera met een grotere 1/1,57″ sensor, die 64 procent meer licht opvangt dan voorheen. Daarnaast biedt de telefoon nu ook een 50 megapixel telelens met 2x optische zoom en een 8 megapixel groothoeklens. De selfiecamera blijft onveranderd met 16 megapixel Opvallend is de modulaire aanpak: gebruikers kunnen optioneel een fisheye- of macrolens toevoegen.

Voor de CMF Phone 2 Pro brengt Nothing drie Android-updates uit en zes jaar lang beveiligingsupdates. De smartphone is daarbij voorzien van NFC, wat bijvoorbeeld mobiele betalingen mogelijk maakt. Het vorige model bood deze optie niet. Je kunt de lenzen los kopen voor 45,00 euro. Je krijgt dan ook de universele cover erbij. De telefoon is er vanaf begin mei.