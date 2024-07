Nothing-dochter CMF brengt Phone 1, Buds Pro 2 en Watch Pro 2

Het portfolio van Nothing-dochter CMF wordt vandaag even flink uitgebreid. Drie nieuwe producten krijgen we te zien; de CMF Phone 1, Buds Pro 2 en Watch Pro 2.

CMF Phone 1 aangekondigd

CMF is de dochter van het merk Nothing. Dat merk heeft al bijvoorbeeld de Nothing Phone (2) en de betaalbare Nothing Phone (2a). Vandaag maken we kennis met de nieuwe CMF Phone 1, de eerste smartphone van het merk. Wat heeft dit toestel te bieden?

De CMF Phone 1 heeft een verwisselbare achterkant. Zo kun je kiezen voor een andere kleur. Middels een speciaal sleuteltje kun je de achterkant vervangen. Ook kun je accessoires aan de achterzijde bevestigen.

CMF voorziet het toestel van een 6,67 inch 120Hz AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 7300 5G-processor en een vingerafdrukscanner in het scherm. Daarbij is er 6/8GB aan werkgeheugen en komt de interne opslagruimte uit op 128GB of 256GB. Dit geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart. Er is een 5000 mAh batterij, welke je kunt snelladen met 33W. Draadloos laden is niet mogelijk bij de CMF Phone 1, maar je kunt wel andere apparaten met 5W opladen, middels een kabel. Goed om te weten is dat NFC mist, dus mobiel betalen zit er met dit toestel niet in.

Voor het maken van foto’s is er een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 2MP portretlens. Selfies maak je met de 16MP front-camera. De CMF Phone 1 komt met Android 14, krijgt twee Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De softwareskin die CMF toepast, is de bekende Nothing OS skin.

CMF verkoopt de Phone 1 voor 239 euro (6GB+128GB) en 269 euro (8GB+256GB).

CMF Buds Pro 2

Het merk van Nothing komt ook met een nieuwe set oordopjes; de CMF Buds Pro 2. Deze kosten 59 euro en brengen je oordopjes in een donkergrijze, blauwe, oranje of lichtgrijze kleur. Er is ondersteuning voor de LDAC-codec, spacial audio en active noise cancellation. Middels de support voor Bluetooth 5.3 met dual-connection kun je twee apparaten tegelijkertijd verbinden.

De 60 mAh accu van de CMF Buds Pro moet het volgens CMF 11 uur uithouden (zonder ANC) en deze kunnen in de case opgeladen worden. Op deze oplaadcase zit een draaiknop, welke we ook weer kennen van de CMF Phone 1. Er is ondersteuning voor ChatGPT en de muziek wordt automatisch gepauzeerd als de dopjes niet meer in je oor zitten.

CMF Watch 2 Pro

De nieuwe smartwatch van CMF krijgt de naam CMF Watch 2 Pro mee. Deze kost 69 euro en biedt een eigen besturingssysteem. Je kunt er je gezondheid mee bijhouden, middels 120 verschillende sportmodi, de hartslagmeter, zuurstofsaturatiemeter en verschillende sensoren. Deze monitoren bijvoorbeeld je stappen, calorieën en slaap. Volgens het merk kan het horloge het 11 dagen uithouden op een acculading en 9 dagen bij intensief gebruik. Het scherm is een 1,32 inch rond AMOLED-scherm, tevens is er IP68-certificering.

Met de smartwatch kun je geen extra apps installeren, los van de apps van het merk zelf. Het is wel mogelijk om de speaker en microfoon te gebruiken voor oproepen. Je kunt kiezen uit de kleuren donkergrijs, lichtgrijs, oranje en blauw.