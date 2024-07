CMF Phone 1 met bijzondere accessoires in volledig beeld

Nothing-dochter CMF komt binnenkort met haar eigen smartphone. De fabrikant kwam eerder al met teasers van de CMF Phone 1, nu zien we duidelijke foto’s waarop de achterkant van het toestel goed te zien is.

CMF Phone 1 in foto’s

Fabrikant CMF, de dochter van het merk Nothing, heeft foto’s online gezet van de nieuwe CMF Phone 1. Het dochterbedrijf kwam eerder al met eigen accessoires en nu dus ook een eigen smartphone. In eerder verschenen teasers zagen we een schroefaansluiting. Hierop kon je accessoires op je telefoon schroeven. Nu krijgen we daar een beter beeld van. Het merk spreekt zelf over een ontwerp “met de esthetiek van een ingenieur”. Dit verklaart ook de schroeven en vrij scherpe hoeken van de telefoon.

We zien de CMF Phone 1 in de kleuren zwart, oranje, blauw en lichtgroen. Het gaat hierbij om een verwisselbare achterkant. De smartphone zien we ook nog met andere accessoires, maar is het niet helemaal duidelijk welke zaken we precies kunnen verwachten, behalve een lanyard, ofwel een koord. We verwachten een smartphone met een MediaTek chipset, en qua specs een toestel dat in de buurt komt van de Nothing Phone (2a). We verwachten ook oordopjes en een nieuwe smartwatch. De nieuwe toestellen moeten 8 juli uitgebracht worden.