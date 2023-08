CMF by Nothing: dit zijn de eerste producten

Een nieuw lek toont drie nieuwe producten die aangekondigd zullen worden door het nieuwe dochtermerk van Nothing. Het merk CMF by Nothing zal drie nieuwe, oranjegekleurde producten uitbrengen.

CMF by Nothing met drie producten

We krijgen een beeld van wat het nieuwe merk CMF by Nothing, het dochtermerk van Nothing zelf, aan zal kondigen tijdens een komend event. Het is een merk van Nothing, wat onlangs zelf de Nothing Phone 2 presenteerde. Het dochtermerk CMF moet zich richten op betaalbare producten met een mooi ontwerp.

Dat zullen we terug gaan zien bij drie nieuwe producten. In een lek wordt de Watch Pro, de Buds Pro en de 65W lader getoond. Alle drie de producten zijn feloranje van kleur. Het horloge kenmerkt zich door een 1,96 inch AMOLED-scherm met IP68-certificering, een aluminium behuizing en een prijs van onder de 70 euro. De Buds Pro hebben een prijs van circa 40 euro. Voor de 65W lader, die voorzien is van de GaN-technologie heb je drie laadpoorten; tweemaal USB-C en eenmaal USB-A.

Wanneer de nieuwe producten aangekondigd worden is niet bekend. Ook is onduidelijk of de producten naar Nederland komen.