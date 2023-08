Nothing Phone 2 krijgt camera-verbeteringen met Nothing OS 2.0.2a update

De Nothing Phone 2 kan een nieuwe update verwachten. De derde update voor het toestel brengt verschillende verbeteringen naar het toestel voor de camera. Onder verschillende omstandigheden moet je nog betere foto’s maken, zo belooft de fabrikant.

Nothing OS 2.0.2a update

Als Nothing een update uitrolt voor haar smartphones, dan gaat dit doorgaans gepaard met een lange changelog. En dat zien we graag. Bij een update voor je smartphone ben je namelijk benieuwd welke verbeteringen en nieuwe functies doorgevoerd zijn door het merk. Dat is nu ook het geval bij de Nothing Phone 2. De lichtgevende smartphone hebben we eerder besproken in onze uitgebreide Nothing Phone 2 review, en nu is het tijd voor de derde update van het toestel.

De update betreft versienummer Nothing OS 2.0.2a en is 58MB groot. De juli-patch kreeg het toestel al eerder; daar blijft de telefoon op staan. Wel zien we een reeks verbeteringen en nieuwe functies voor de camera van de Nothing Phone 2. De changelog is lang, waarbij we gedetailleerd te weten komen welke verbeteringen er zijn doorgevoerd. Dit omvat onder andere de verbeteringen bij fotograferen in weinig licht en verschillende optimalisaties bij het gebruik van HDR. De volledige changelog vind je in de screenshot hierboven, een samenvatting hebben we hieronder voor je neergezet.

Voor de Nothing Phone 2 wordt de update vanaf nu uitgerold. Je krijgt een melding op je telefoon als je deze op je telefoon kunt downloaden.