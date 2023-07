Nothing Phone 2 in duurzaamheidstest: overleeft ‘ie het?

Gisteren werd de nieuwe Nothing Phone 2 aangekondigd. De tweede smartphone van het bedrijf is onderworpen aan een duurzaamheidstest; hoe zit het met de bouwkwaliteit van de Phone 2?

Duurzaamheidstest van Nothing Phone 2

JerryRigEverything is bekend van zijn video’s waarin smartphones onderworpen worden aan zijn duurzaamheidstest. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de krasbestendigheid van het beeldscherm, hoe snel het toestel buigt, en of een vuurtje tegen het scherm houden zorgt voor langdurige schade. Nu heeft Zack de Nothing Phone 2 op bezoek gehad. De nieuwe smartphone werd gisteren aangekondigd, waarbij we alle details op een rijtje gezet in het aankondigingsbericht van de Nothing Phone 2.

De smartphone is geheel in stijl opgenomen met de titel ‘I have Nothing 2 Say’, je moet het dus doen met de beelden zonder dat er verdere uitleg bij wordt gegeven.

De Nothing Phone 2 lijkt een erg degelijke smartphone te zijn, waarbij de telefoon niet bezwijkt. De hele video van de videomaker kun je hieronder bekijken.