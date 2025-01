Android 15 wordt uitgerold naar Nothing Phone (2a) Plus

Waar sommige high-end smartphones nog wachten op de update naar Android 15, is het nu de beurt aan de Nothing Phone (2a) Plus. De smartphone krijgt de update naar de nieuwste Android-versie die publiekelijk beschikbaar is.

Nothing Phone (2a) Plus krijgt Android 15

Android 15, dat in oktober officieel werd gelanceerd voor Pixel-apparaten, heeft inmiddels zijn weg gevonden naar een breder aanbod aan smartphones. Terwijl fabrikanten zoals Samsung nog bezig zijn met de implementatie, is Nothing er sneller bij. Het bedrijf heeft niet alleen de Android 15-bèta vroegtijdig beschikbaar gesteld, maar ook de stabiele versie. De Nothing Phone (2a) Plus is het meest recente toestel dat de update nu ontvangt. Dit samen met Nothing OS 3.0.

De Android 15-update voor de Nothing Phone (2a) Plus brengt een reeks nieuwe functies en optimalisaties met zich mee. Een opvallende toevoeging is de AI-aangedreven Smart Drawer, die gebruikers helpt bij het snel vinden van apps en inhoud. Ook is er veel aandacht besteed aan verbeteringen van het vergrendelscherm, waardoor de functionaliteit en het gebruiksgemak verder zijn verfijnd.

Naast deze zichtbare verbeteringen introduceert Android 15 op de Phone (2a) Plus diverse AI-functies die ontworpen zijn om het maximale uit het toestel te halen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe automatische archiveringsfunctie, die opslagruimte vrijmaakt zonder apps of gegevens te verwijderen. Dit zorgt voor een efficiëntere opslagbeheerervaring, vooral voor gebruikers met een volle telefoon.

De changelog van de update, hebben we hieronder voor je neergezet.

Gedeelde widgets

🔮 Gebruik widgets om contact te leggen met vrienden en familie. Bekijk de widgets van een ander op je startscherm en communiceer met elkaar via reacties. Een nieuwe manier om verbonden te blijven. Gedeelde widgets worden momenteel alleen ondersteund tussen Nothing-apparaten. En alleen fotowidgets (vierkant) kunnen worden gedeeld. We ontwikkelen snel ondersteuning voor andere widgets, dus blijf op de hoogte! Opmerkingen: Omdat Shared Widgets zich in de bètafase bevinden, kunt u problemen ondervinden. We stellen uw geduld op prijs terwijl we werken aan het verbeteren van uw ervaring . Vergrendelscherm 🔒 Nieuwe vergrendelscherm-aanpassingspagina geïntroduceerd. Toegang door lang op het vergrendelscherm te drukken of via de aanpassingspagina. 🕰️ Kies uit een reeks nieuwe wijzerplaatstijlen. 🖼️ Meer widgetruimte, zodat u meer widgets op uw vergrendelscherm kunt plaatsen. Nieuwe app-ladestijl 🤖 Er is een door AI aangestuurde Smart Drawer toegevoegd waarmee je je apps automatisch in mappen kunt categoriseren. Zo blijft je app-lade overzichtelijk en zijn apps gemakkelijk te vinden. 📌 Nu kunt u uw favoriete apps bovenaan de app-lade vastpinnen, zodat u er snel bij kunt. Verbeterde pop-upweergave 📱 Sleep de pop-upweergave naar elke gewenste positie op het scherm voor handige multitasking. 📐 U kunt de grootte van de pop-upweergave eenvoudig aanpassen door de onderste hoeken te verslepen. 📍 Zet de pop-upweergave vast aan de rand van het scherm voor snelle toegang. 🔔 Veeg inkomende meldingen omlaag om de pop-upweergave te openen. Hiermee kunt u snel informatie bekijken zonder uw huidige app te verlaten. Schakel in via Instellingen > Speciale functies > Pop-upweergave . Verhoogd ontwerp 🧩 Vernieuwde Snelle Instellingen en een geoptimaliseerde bewerkingservaring. Hiermee kunt u moeiteloos uw snelkoppelingen aanpassen aan uw voorkeuren. 🖼️ Vernieuwde widgetbibliotheek. Kies je favoriete Nothing Widgets of veeg naar links om door widgets van derden te bladeren. 🎨 Verbeterde instellingen met bijgewerkte UI-visuals. Netwerk- en internet- en Bluetooth-opties geven nu de huidige verbinding weer. 👆 Nieuwe Dot-animatie voor ontgrendelen en opladen met vingerafdruk. Andere verbeteringen 🤖 Laat AI uw gebruiksgewoonten leren en uw vaak gebruikte apps prioriteren. Houdt ze intelligent langer actief voor een soepelere en efficiëntere ervaring. 🔋 De weergave van de oplaadstatus op het vergrendelscherm is verbeterd, zodat u in één oogopslag de oplaadsnelheid kunt zien. 🗃️ Ondersteuning toegevoegd voor auto-archiveringsfunctie. Maakt automatisch opslagruimte vrij zonder apps of gegevens van uw apparaat te verwijderen. 🖥️ Nieuwe functie voor het delen van gedeeltelijke schermen, zodat u alleen een app-venster kunt opnemen in plaats van het hele scherm. 🚀 De installatiewizard is bijgewerkt naar versie 3.0 voor een soepelere introductie. ⬅️ Voorspellende achtergrondanimaties ingeschakeld voor apps die hiervoor toestemming hebben gegeven.