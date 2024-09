Nothing OS 3.0 getoond: nieuwe verbeteringen en eigen galerij-app

Nieuws is er van Nothing. De fabrikant presenteert de nieuwe Nothing OS 3.0 skin. Daarbij zien we nieuwe functies en verbeteringen voor de skin die Nothing gebruikt op haar Phone-modellen.

Nothing OS 3.0

Fabrikant Nothing heeft een glimp gegeven van de nieuwe Nothing OS 3.0 skin. De fabrikant werkt aan een verbeterde versie van de skin, welke we terug gaan zien met de komst van Android 15, zo is de verwachting. Nothing belooft met de update diverse verbeteringen.

 

Vanaf 05:50 minuut wordt Nothing OS 3.0 getoond

Nothing OS 3.0 brengt allereerst een eigen Nothing Gallery app. Bij de huidige versie werk je nog met de Google Foto’s app. Nothing werkt met de designtaal van Nothing en je kunt uiteraard de app direct openen vanuit de camera-app.

Verder zijn er meer opties voor het vergrendelscherm; met meer aanpassingsmogelijkheden voor klokken en widgets. Je kunt verder de snelle instellingen personaliseren en er is een vernieuwd app-menu. Deze maakt gebruik van AI en moet meer overeenkomst bieden met Apple iOS. Ook zijn er nieuwe widgets en is er een frisse UI met nieuwe animatie en zogenaamde Dot Engine met dynamische stippen.

Vanaf oktober worden de eerste toestellen voorzien van een bètaversie. In december moet de definitieve update verspreid worden.