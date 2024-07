Nothing Phone (2a) Plus gepresenteerd: wat krijg je voor 50 euro meer?

Nothing heeft haar nieuwe smartphone aangekondigd. Vandaag maken we kennis met de Nothing Phone (2a) Plus, een smartphone die 50 euro duurder kost dan de eerder verschenen (2a). Wat heeft dit nieuwe model te bieden?

Nothing Phone (2a) Plus aangekondigd

Nothing timmert lekker aan de weg. Na verschillende eigen modellen en de onlangs gepresenteerde CMF Phone 1 onder het submerk CMF, komt het nu met de Nothing Phone (2a) Plus. Het toestel kost zo’n 50 euro meer dan de (2a), die we eerder hebben besproken in de Nothing Phone (2a) review. Nu is het dus tijd voor het nieuwe model. Wat is er nieuw?

De Nothing Phone (2a) Plus is vorzien van een verbeterde processor, een verbeterde camera en twee nieuwe kleuropties. Er kan gekozen worden uit Metallic Grey en een nieuwe bijgewerkte zwarte kleur. De smartphone biedt de nieuwe MediaTek Dimensity 7350 Plus processor, wat een overklokte variant is van de 7200 Pro uit de (2a). De smartphone biedt verder een vernieuwde 50 megapixel front-camera, voor haarscherpe selfies. Dit was bij de Nothing Phone (2a) een 32 megapixel front-camera.

Het scherm van de Nothing Phone (2a) Plus is een 6,7 inch AMOLED-scherm, een Full-HD+ paneel met 120Hz verversingssnelheid. Aan de achterzijde zitten twee 50MP lenzen; een hoofdlens en een groothoeklens. Nothing levert de (2a) Plus met een 5000 mAh batterij, met ondersteuning voor 50W laden. Dit is een kleine verbetering, ten opzichte van 45W laden bij de Phone (2a).

Over Android 14 ligt de Nothing OS 2.6 skin, samen met de ChatGPT-integratie. Standaard is er 12GB RAM en 256GB opslagruimte beschikbaar. De prijs ligt op 399 dollar. Wanneer we de telefoon gaan zien in Nederland en andere landen, wordt pas in september bekend gemaakt. De Nothing Phone (2a) kwam voor 329 euro naar Nederland. Waarschijnlijk zal de smartphone in Europa rond de 379-399 euro gaan kosten.