Nothing Phone 2 review: lichtgevende smartphone trekt positief de aandacht

We zijn inmiddels aangekomen bij de tweede smartphone van Nothing. Ook de nieuwe Nothing Phone 2 is voorzien van mooie verlichting en heeft daarbij nog betere specificaties. In onze Nothing Phone 2 review bekijken we het toestel van alle kanten. Welke mogelijkheden biedt de smartphone?

Nothing Phone 2 review

In 2022 zagen we één van de meest spraakmakende smartphones van dat jaar op de markt verschijnen; het was de Nothing Phone 1. In onze Nothing Phone 1 review waren we positief over het eerste toestel van de fabrikant. Zoals bij elk apparaat is er wel ruimte voor verbetering. En volgens Nothing zien we dat terug bij de Nothing Phone 2. We hebben de afgelopen weken de Nothing Phone 2 uitgebreid getest en onze bevindingen lees je terug in de Nothing Phone 2 review.

Als we kijken naar de specificaties, wordt de Nothing Phone 2 in een hoger segment geplaatst dan de eerste generatie Nothing telefoon. Hij is dan ook wel gelijk zo’n 200 euro duurder. Is het daarmee ook de betere smartphone?

Verkooppakket

In de vierkante verpakking bevindt zich de Nothing Phone 2. De smartphone wordt geleverd zonder datakabel of oplader. Wat er wel meegeleverd wordt is een simnaald, welke voorzien is van een transparant uiteinde. Ook een USB-C kabel met aan beide kanten een USB-C aansluiting wordt meegeleverd. Deze is eveneens voorzien van een uiteinde die deels transparant is. Duidelijk is dat Nothing nog altijd de focus op het ontwerp van haar product heeft gelegd. Een case wordt niet meegeleverd.

Design en interface

Over het design van de Nothing Phone 2 is een hoop te melden. Nothing kenmerkt zich door smartphones met een transparante behuizing. Dit betekent niet dat je alle losse onderdelen zoals een batterij en een chipset direct ziet, die zitten namelijk nog een laag dieper, maar het geeft alsnog een leuke dimensie aan de telefoon. Maar natuurlijk zitten ook de LED-strips weer aan de achterkant van de telefoon verwerkt. Een groot aantal zaken kunnen oplichten, bijvoorbeeld bij een melding, handelingen of binnenkomende oproepen. Daarop komen we verder in de Nothing Phone 2 review terug.

De Nothing Phone 2 is voorzien van een 6,7 inch OLED-scherm, dat een resolutie levert van 2412 x 1080 pixels en een adaptieve verversingssnelheid heeft van 120Hz. De vingerafdrukscanner zit in het scherm geïntegreerd en doet goed zijn werk. Je telefoon is in een mum van een tijd ontgrendeld. De volumetoets van het toestel zit aan de rechterkant, links de twee toetsen voor de volumetoetsen. Aan de onderzijde vind je de sleuf voor de simkaart.

De achterkant van de smartphone bestaat voor het grootste deel natuurlijk uit de verlichting en de verschillende onderdelen. We zien ook twee camera’s terug aan de achterzijde. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera en een 50 megapixel groothoeklens. Hier komen we verder in de Nothing Phone 2 review op terug.

Glyph Interface

Het is dé key-feature van de Nothing Phone 2, dus niet heel gek dat we hiervoor even apart de tijd nemen; de Glyph Interface. De Nothing Phone 2 is voorzien van lichtgevende LED-verlichting aan de achterzijde. Deze licht op bij nieuwe berichten, oproepen en meldingen die binnenkomen op de smartphone. De verlichting die getoond wordt, is afgestemd op de ingestelde beltoon of het gekozen meldingsgeluid. En over de beltonen gesproken; de ringtones die standaard op de Nothing Phone 2 zijn van een heel ander kaliber dan bij veel andere telefoons. Ze zijn vrij futuristisch en druk, en naar mijn mening zijn er ook veel tonen die op je zenuwen werken, waarbij hetzelfde geldt voor de meldingsgeluiden. Gelukkig kun je met een kleine omweg natuurlijk ook gaan voor eigen ringtones.

Je kunt tevens de Glyph Composer gebruiken. Hierbij kun je zelf tonen op een rijtje zetten en zo componeren. Je kunt hierbij ook kiezen voor het sounds-pakket van Swedish House Mafia. De mogelijkheden zijn per soundpakket wel wat beperkt, dus verwacht geen hele toolbox met opties voor het helemaal eigen maken van je ringtone.

Interface

Over Android legt Nothing een eigen sausje. En deze interface ziet er goed uit. Het oogt een beetje retro-achtig met voldoende mogelijkheden. Natuurlijk kun je aan de slag met de achtergrond en de bijbehorende kleuren. Je kunt kiezen uit het donkere of lichte thema, de rastergrootte en de soorten stijlen van pictogrammen. Nothing heeft ook verschillende eigen widgets toegevoegd aan de telefoon, waaronder verschillende klok-widgets en voor snelle instellingen. Voordeel is dat er verder geen bloatware aanwezig is. Top!

Communicatie

Natuurlijk maak je met de Nothing Phone 2 gebruik van het 5G-netwerk. Aan de onderzijde van de smartphone vind je de sleuf voor de simkaart. De telefoon geeft je de mogelijkheid om dual-sim te gebruiken, en dus is er ruimte voor twee simkaarten. Het werkt allemaal zoals je mag verwachten. De belkwaliteit is goed en met het ontvangst hebben we ook geen problemen ondervonden.

De Nothing Phone 2 biedt verder ondersteuning voor Bluetooth, WiFi en natuurlijk is ook GPS en NFC aanwezig op de smartphone. Dit werkt allemaal zoals je mag verwachten, zonder verdere problemen.

Multimedia

Het scherm van de Nothing Phone 2 is meer dan prima. Beelden zijn prima afleesbaar en ook op zonnige dagen is de afleesbaarheid geen enkel probleem gebleken. De telefoon kan daarom dan ook prima gebruikt worden voor het gebruik van multimedia. De kijkhoek is goed en de beelden komen op het scherm goed tot hun recht. Bij de display-instellingen kun je er nog voor kiezen om de kleurtemperatuur aan te passen, of te kiezen voor meer levendig, of gewoon standaard.

Voor de muziekliefhebber is de Nothing Phone 2 uitgerust met stereo-speakers. Deze laten een erg goede geluidskwaliteit horen. Daarbij kan het volume ook hard genoeg. Luister je liever via een headset of oordopjes, dan kun je deze koppelen via Bluetooth.

Camera

Tweemaal een 50 megapixel lens, dat vind je achterop de Nothing Phone 2. De ene lens is de hoofdlens, de andere is voor de groothoekbeelden. Het is jammer dat een telelens ontbreekt. Ondanks dat kun je wel de 2x zoommodus gebruiken op de telefoon, waarbij je gebruik maakt van softwarematige zoom. De camera-app is vriendelijk in gebruik en werkt zoals je mag verwachten. Eventueel kun je er nog voor kiezen om een filter over je foto’s te leggen en je kunt kiezen voor een waterpas en een watermerk.

Hoe zit het met de fotokwaliteit van de Nothing Phone 2? Daarmee zit het duidelijk wel goed. Foto’s maak je standaard in 12MP waarbij pixel binning wordt gebruikt voor een beter eindresultaat. De gemaakte foto’s zijn scherp en hebben een goede doortekening met realistische kleuren. Soms heeft de camera van de smartphone wel iets de neiging om wat het naar een donkere kant te trekken, maar storend is dit zeker niet. Ook in de donkere uren doet de Nothing het prima en levert het goede beelden af.

We hebben de camera van de Nothing Phone 2 ook vergeleken met de OnePlus 11. We zien dat de resultaten erg dicht bij elkaar liggen. Er is geen directe winnaar aan te wijzen. Wel zien we ook hier dat de Nothing soms wat sneller de donkere kant kiest. Hier zou Nothing wellicht nog wat kunnen finetunen met een update. Wil je meer foto’s zien die we met de telefoon hebben gemaakt, bekijk dan hier het digitale fotoalbum van de Nothing Phone 2.

Videocamera

Bij het maken van een video kom je nog een ander LED-lampje tegen aan de achterkant van de Nothing. De rode soort schakelaar die je rechtsboven vindt, kan namelijk tijdens het filmen rood knipperen, zodat duidelijk is dat er opgenomen wordt. Desgewenst kun je dat via de instellingen van de telefoon uitschakelen. De videokwaliteit is prima te noemen; de sample die we gemaakt hebben kun je hieronder bekijken.



Prestaties en accu

De Nothing Phone 2 is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core processor. Dit is de high-end processor van vorig jaar, en daar is niks mis mee. De processor zorgt samen met de 12GB aan werkgeheugen voor een snelle smartphone. We merken geen gekke haperingen of vervelende vertragingen. Alles is perfect op elkaar afgestemd. De telefoon biedt afhankelijk van de keuze 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. Dit geheugen kan niet uitgebreid worden.

Accu

De batterij van de Nothing Phone 2 heeft een capaciteit van 4700 mAh. Daarbij kun je deze smartphone met 45W snelladen en kun je er ook voor kiezen om hem met een kracht van 15W draadloos op te laden. Het uithoudingsvermogen van een smartphone ligt lang niet alleen aan de accucapaciteit. Veel andere zaken spelen een belangrijke rol, waaronder ook de processor en de software.

En dat heeft Nothing blijkbaar helemaal goed op orde, want het uithoudingsvermogen van de Phone 2 is waanzinnig te noemen. Met intensief gebruik hoef je je geen zorgen te maken over de batterij. Aan het eind van de dag hebben we nog circa 35 procent over. Gebruik je het toestel wat minder intensief, dan haal je zonder heel erg veel moeite twee dagen ook wel. Op een volle acculading noteren we een schermtijd van circa 4,5-6 uur, afhankelijk van het gebruik. Een waanzinnig goede score.

Hoewel je de telefoon met 45W op kunt laden, dien je wel te beschikken over een eigen lader, die wordt namelijk niet meegeleverd. Nothing zelf verkoopt deze, met transparante randje, voor 35 euro, al kun je ook elders kijken voor een PPS-charger. Zonder PPS/PD-charger duurt het opladen een stuk langer. Het laden met een snellader neemt ruim een uur in beslag. Bijvoorbeeld de Anker Nano II werkt hier perfect voor.

Updatebeleid

In de drie weken dat we de Nothing Phone 2 nu in bezit hebben, hebben we al twee grote updates ontvangen met verschillende verbeteringen en optimalisaties. De fabrikant heeft bij de lancering al direct duidelijk gemaakt hoe het met het updatebeleid zit. De Nothing Phone 2 krijgt drie Android-updates (Android 14, 15 en 16) en vier jaar lang beveiligingsupdates. Deze security-patches zullen eenmaal per twee maanden uitgerold worden; al is dat nu al vaker gebeurd. Het updatebeleid is met deze belofte meer dan prima. Alleen Samsung geeft smartphones nog een jaartje langer updates.

Beoordeling

De Nothing Phone 2 heeftt mij positief verrast. Het is een ontzettend fijne telefoon en doet eigenlijk alles goed. Met name het uithoudingsvermogen; petje af voor het batterijverbruik. Op veel vlakken kan de Nothing Phone 2 zich meten met de concurrenten uit dezelfde en soms hogere prijsklassen. Eigenlijk is de Nothing Phone 2 de smartphone waarbij je nog liever naar de achterkant kijkt. De camera is goed, maar kan nog wel een kleine fine-tuning gebruiken om zo net wat minder donker te ogen. Verder is het een erg fijne smartphone en is de lichtgevende achterkant een erg toffe toevoeging. We hopen dat Nothing in de toekomst gebruikers het nog meer laat personaliseren.

Concurrentie is er wel in de prijsklasse; onder andere van OnePlus. Voor hetzelfde geld heb je de OnePlus 11 (zie ook de OnePlus 11 review), die razendsnel is en prima prestaties levert. Ook de Samsung Galaxy S23 ligt in dezelfde prijsklasse (zoals we schreven in de Galaxy S23+ review); die wint het op de camera, maar moet de Nothing Phone 2 toch net voor laten gaan op het uithoudingsvermogen.

De Nothing Phone 2 kun je aanschaffen bij Belsimpel, Coolblue, Mobiel, T-Mobile en Tele2.

Nothing Phone 2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 679,00 euro