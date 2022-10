Nothing Phone (1) review: degelijke nieuwkomer met LED-achterkant

Wil je als een nieuwe fabrikant een kans maken op de smartphonemarkt, dan moet het toestel iets extra’s hebben, bijvoorbeeld een lage prijs ten opzichte van de concurrentie of één of meerdere unieke features hebben. Dit laatste geldt voor de Nothing Phone (1). Of dit genoeg is om een plekje in de toch al overvolle smartphonemarkt te veroveren lees je in onze review.

Nothing Phone 1 review

Nothing brengt met de Nothing Phone (1) een op papier prima midranger op de markt met een unieke feature: de LED-verlichting op de achterkant van het toestel, glyph interface zoals de fabrikant het noemt. Of dit ook echt iets toevoegt aan het toestel hebben we uitgebreid voor je getest. We praten je bij in de Nothing Phone 1 review.

Verkooppakket

De Nothing Phone (1) wordt een vierkante, vrij dunne doos geleverd. Op de bovenkant van de doos zien we een afbeelding van een gedeelte van de achterkant van het toestel. De doos maak je aan de zijkant openen. Vanuit hier kun je de telefoon en de USB-C kabel uit de doos schuiven. Een lader wordt helaas niet meegeleverd.

Design en interface

De Nothing Phone (1) heeft op het eerste gezicht wel iets weg van een iPhone qua design. Totdat je de telefoon omdraait. De achterkant is namelijk doorzichtig en hier zie je de verlichting, de glyph interface zitten. In de linkerbovenhoek zit de cameramodule met de 50 megapixel hoofdcamera en de eveneens 50 megapixel groothoeklens.

De onderkant biedt plek voor de USB-C aansluiting, de simlade en één van de twee stereo speakers. De tweede is aan de bovenkant van het 6,55 inch grote scherm geplaatst. Dit is scherm is een Full-HD OLED paneel en is van prima kwaliteit en heeft ook nog eens een verversingssnelheid van 120 Hz. Het is op een zonnige dag prima af te lezen en kan voldoende gedimt worden in het donker. In de linkerbovenhoek zit de selfie-camera geplaatst en onder het scherm is de vingerafdrukscanner geplaatst. De scanner voert zijn taak snel en accuraat uit. Aan de rechterkant heeft Nothing de aan- en uitknop geplaatst. De volumeknoppen zitten aan de linkerkant geplaatst.

Interface

Nothing heeft niet veel aan de standaard Android interface gesleuteld. Dat vinden wij een pluspunt. De fabrikant heeft enkele opties toegevoegd om de glyph interface naar eigen smaak aan te passen. Zo heb je de mogelijkheid om de verlichting op de achterkant in een bepaald vooringesteld ritme te laten knipperen. De telefoon trilt op hetzelfde ritme. Dit klinkt misschien niet zo spannend of handig, maar eenmaal gewend aan de glyph interface is het erg handig. Typisch zo’n functie die je mist wanneer je overschakelt naar een toestel zonder verlichting op de achterkant.

Ook is er een experimentele optie toegevoegd om verbinding te maken met je Tesla. Wegens gebrek aan een Tesla hebben we deze optie niet kunnen testen. Het startscherm kun je helemaal naar eigen smaak aanpassen. Het biedt zelfs ondersteuning voor icon packs die je kunt downloaden uit de Play Store.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Uiteraard kun je bellen, internetten en berichten sturen met de Nothing Phone (1). De apps die je hiervoor gebruikt zijn de standaard apps van Google. Zoals we mogen verwachten van een midrange smartphone, beschikt het toestel over 5G, WiFi, Bluetooth 5.2. GPS en NFC. Er kunnen twee simkaarten in het toestel, maar er is geen plek voor een SD-kaart.

We hebben het er al even over gehad, de glyph interface. Wanneer je een melding krijgt of wordt gebeld, gaan de LED’s op de achterkant van het toestel knipperen. Afhankelijk van de gekozen beltoon of melding geluid knippert de verlichting op de achterkant. Wanneer je een notificatie hebt en je tilt de telefoon op, knippert de verlichting ook, zo weet je meteen dat je een notificatie hebt. Een klein minpunt is dat de verlichting niet gedimd kan worden en daarom in het donker aardig fel is.

Multimedia: muziek en film

De Nothing Phone (1) is een prima smartphone om filmpjes op te kijken en muziek te luisteren. De stereo-speakers zijn van prima kwaliteit, net als het scherm. Een klein minpunt is dat het bedienen van het volume met wat grote stappen gaat. Het scherm is ook prima zoals we eerder al aan hebben gegeven. Je kunt het scherm ook naar eigen wensen instellen wat betreft kleuren. Voor de verversingssnelheid heb je de keuze tussen 60 Hz en 120 Hz.

Camera: foto en video

De Nothing Phone (1) moet het doen met twee camera’s achterop het toestel en één aan de voorkant. De twee camera’s achterop hebben beide 50 megapixels, de selfie-camera 16 megapixels.

De camera-app is prettig in gebruik. Voor een mid-ranger zijn de rest van de foto’s best aardig. Foto’s hebben een goede doortekening met veel details, maar wanneer de lichtomstandigheden niet ideaal zijn, zijn ze weleens aan de donkere kant. Ook merken we op dat soms delen van foto’s sneller bewogen zijn en dat ze soms wat korrelig zijn. Hieronder vind je een voorbeeldfoto die we met de Nothing Phone 1 hebben geschoten. Wil je meer foto’s zien, dan kun je terecht in ons digitale fotoalbum.

Selfie-camera en videocamera

De selfie-camera presteert hetzelfde als de camera’s achterop het toestel: bij voldoende licht zijn de foto’s prima, maar bij minder licht valt de kwaliteit wat tegen. Jammer. De Nothing Phone 1 kan ook prima filmen. Een video die we met het toestel hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Nothing heeft het toestel uitgerust met de Snapdragon 778G+ processor. Hoewel dit geen high-end processor is, worden taken vlot en zonder haperingen afgehandeld. Dit in combinatie met het werkgeheugen van 8 GB. Voor de doorsnee gebruiker is dit ruim voldoende. Het opslaggeheugen van 256 GB (er is ook een variant van 128 GB verkrijgbaar) is ook meer dan voldoende voor de gemiddelde gebruiker.

De accu is 4500 mAh groot. Dit is niet de grootste, maar bij intensief gebruik kom je de dag wel door. Met een scherm-aan-tijd van een dikke 4 uur houd je aan het eind van de dag een procent of 25 over. De Nothing Phone (1) kan met 33 Watt opgeladen worden, maar de lader zul je er apart bij moeten kopen.

Updatebeleid

Over het updatebeleid van Nothing is nog niet veel bekend, dus dit zal in de praktijk zich moeten uitwijzen. De fabrikant zal de Nothing Phone (1) drie jaar lang ondersteunen, met vier jaar beveiligingsupdates. Een net updatebeleid. Android 13 zal wel (pas) in de eerste helft van 2023 worden uitgerold, en het is niet bekend of dit dan aan het begin is, of bijvoorbeeld pas in mei.

Beoordeling

We zijn aardig te spreken over de Nothing Phone (1). Het enige minpunt is de camera, die nog wel wat verbeteringen kan krijgen. Hopelijk wordt dit door software-updates verholpen. Een ander, wat kleiner minpunt is, is het ontbreken van een lader in de verpakking.

Naast deze minpunten zijn we dus positief over deze nieuwkomer. De processor, het geheugen en de accu zijn allemaal dik voldoende voor de meeste gebruikers. De glyph interface is een leuk toevoeging van de Nothing Phone 1, die we zeker gaan missen bij andere toestellen.

De Nothing Phone 1 kopen kan bij: Amazon en Belsimpel.

Nothing Phone 1 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 469,00 euro