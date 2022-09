Samsung Galaxy Watch 5 review: uitgebreide Wear OS smartwatch vol gezondheidsfuncties

Samsung heeft haar tweede reeks Wear OS-smartwatches uitgebracht. Na de Galaxy Watch 4 is het nu de Galaxy Watch 5 die voor successen moet zorgen. In de afgelopen weken hebben we de smartwatch getest, onze ervaringen lees je in de Galaxy Watch 5 review.

Samsung Galaxy Watch 5 review

Samsung heeft met de Galaxy Watch 4 de overstap gemaakt naar het gebruik van het Wear OS platform, zo kon je lezen in de Samsung Galaxy Watch 4 review. Dat is klaarblijkelijk goed bevallen, want het nieuwe model, de Galaxy Watch 5, is eveneens voorzien van het smartwatch-platform van Google. Voorheen maakte de fabrikant gebruik van het Tizen-platform met aanzienlijk minder mogelijkheden. Samsung heeft de Watch 5-serie uitgebracht in de vorm van de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro. Wij testen de Galaxy Watch 5 44 mm. Je hebt hem ook een slagje kleiner met een diameter van 40 mm. Het Pro-model heeft een grotere 45 mm klok.

In vergelijking met het vorige model moeten er verschillende verbeteringen doorgevoerd zijn, zo belooft Samsung ons. Een grotere batterij voor een langer uithoudingsvermogen, en ook zijn er verbeterde gezondheids-opties. In deze review nemen we de verschillende mogelijkheden met je door.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de Samsung Galaxy Watch 5 is een langwerpige verpakking met daarin allereerst het horloge. De cradle, om het horloge, op te laden wordt uiteraard ook meegeleverd, al moet je wel zelf zorgen voor een adapter. Samsung heeft ook wat papierwerk meegeleverd. Eventueel kun je zelf bandjes aanschaffen, als je deze wilt wisselen. Het zwarte model wordt bij ons geleverd met een zwarte band.

Ontwerp en design

Het ontwerp verschilt niet gek veel met dat van de Galaxy Watch 4. De klokkast is nog steeds rond, het horlogebandje van siliconen. Wel is de draairing verleden tijd en is deze niet meer aanwezig bij het model. Wel kun je softwarematig nog de draairing tevoorschijn toveren. Zo kun je langs de randen van het scherm vegen, en dezelfde bediening gebruiken, zonder dat je deze draairing hoeft te zien. Echter vind ik dit zelf totaal geen voordeel hebben en werkt het ‘normale’ scrollen prima. Het scherm van het horloge heeft een grootte van 1,4 inch en biedt een resolutie van 450 x 450 pixels.

Het scherm van het horloge is goed afleesbaar, ook op dagen waarop de zon in overvloed schijnt. Je kunt de automatische helderheid gebruiken, of handmatig de helderheid instellen. Je kunt zelf kiezen of je ook het Always On Display wilt inschakelen. Hiermee wordt de wijzerplaten altijd getoond. Wanneer dit uit staat kan de wijzerplaat en dergelijke informatie ook getoond worden, maar dit gebeurt dan alleen wanneer het scherm aangeraakt wordt, of wanneer je met je pols draait. Dat laatste doe ik eigenlijk altijd, en dit werkt vrij goed. Tijdens het autorijden moet je soms wat meer draaien met je pols om het scherm te activeren.

Qua materialen zit het bij de Samsung Galaxy Watch 5 eigenlijk wel goed. Deze voelt namelijk erg degelijk aan en lijkt niet snel krassen op het scherm te vertonen. Stoot je hem dus een keer tegen de rand van de tafel aan of tegen de muur, dan hoef je niet gelijk in de vlekken te schieten. Het glas bestaat uit saffierglas; de behuizing van aluminium. Aan de zijkant zitten twee knoppen.

De functionaliteit van deze twee knoppen kun je zelf aanpassen naar een eigen gekozen actie. Kies een handeling of een applicatie die je hiermee wilt openen. Wanneer je de rood omhulde knop ingedrukt houdt kun je kiezen uit drie opties; Bixby, de Google Assistent of uitschakelen. Fijn, want zo ben je niet gebonden aan Bixby, de assistent die niet werkt in de Nederlandse taal. Zou je denken tenminste, maar de Nederlandse Google Assistent is op deze manier ook niet te gebruiken, zo zien we bij het instellen. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend. Wel is dit via een omweg mogelijk.

Over deze ondersteuning gesproken; daar zit wat mij betreft wel een minpunt voor het horloge. Overigens hetzelfde minpunt als bij het vorige model. Wanneer je een bericht wilt beantwoorden met spraakinvoer, dan werkt dat niet met de Nederlandse taal, maar bijvoorbeeld alleen in het Engels. Erg vervelend. Want je bent dan automatisch voor een Nederlands bericht aangewezen op het toetsenbord, en bijvoorbeeld in het verkeer is dat verre van ideaal, waar spraakinvoer erg handig is. Op bijvoorbeeld een Oppo Watch werkt dit wel. Een ander alternatief is dat je je tekens tekent, maar ook dat is achter het stuur zeker niet veilig. Het blijft nog altijd onduidelijk wanneer Samsung de ondersteuning voor de Nederlandse taal toevoegt, iets wat we helaas al jaren horen.

Interface en applicaties

De bediening van de Galaxy Watch 5 gaat voornamelijk via het scherm, en dat is geen enkel probleem. Dit werkt namelijk zonder problemen. Je kunt in de Google Play Store terecht voor de applicaties, al levert Samsung er zelf ook al een hoop mee. Tevens kun je aan de slag met verschillende wijzerplaten die je ook weer stuk voor stuk kunt personaliseren met kleuren en eigenschappen naar keuze.

Het menu met de apps en icoontjes kan gemakkelijk geopend worden met een veegbeweging. Vervolgens zie je in een verticaal scrollend overzicht de toepassingen. Verder vind je op het startscherm natuurlijk de wijzerplaat al kun je ook hierdoor verticaal scrollen. Van links naar rechts open je je meldingen, van rechts naar links je overzicht met hoe je er qua beweging voorstaat vandaag. Je kunt activiteiten starten en verschillende metingen verrichten. Ook zaken als je agenda, je stresslevel en meer.

De notificaties die op je smartphone binnenkomen, komen binnen op je smartwatch. Echter, moet je in de speciale Galaxy Wearable-app wel de apps selecteren waarvan je de meldingen binnen wilt krijgen. In deze toepassing kun je ook nog snel de wijzerplaat of andere zaken aanpassen. De volgorde van tegels kun je hier ook snel aanpassen naar eigen wens. Ditzelfde geldt voor het Quick Panel, waar je de snelle instellingen kunt terugvinden.

Gezondheid

De Samsung Galaxy Watch 5 is een uitstekend metgezel tijdens het sporten. Tal van metingen worden tijdens het sporten verricht. Het hardlopen of wandelen kan automatisch herkend worden, wat handig is als je je activiteit vergeet te starten op het horloge. Echter werkt dit dus niet voor fietsen, wat nog steeds erg jammer is, aangezien je daarvoor dus wel handmatig de activiteit moet starten.

Met de optie ‘lichaamssamenstelling’ kunnen volgens Samsung specifieke doelen voor je gesteld worden, bijvoorbeeld om af te vallen. Zaken als je vetpercentage, spiermassa en meer kunnen gemeten en genoteerd worden. Vervolgens geeft de Galaxy Watch 5 je gepersonaliseerde workouts en je krijgt feedback over je prestaties.

Tevens kan de smartwatch je advies geven over het herstel na een (intensieve) workout, maar bijvoorbeeld ook om weer voldoende vocht binnen te krijgen middels het drinken van water. In onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van een activiteit, met nog maar een selectie van de bijgehouden informatie. Wil je alle informatie zien, dan moet je hiervoor wel de Samsung Health app downloaden op je Android-device. Wat ik jammer vind, is dat wanneer een meting automatisch gestart wordt, deze niet de locatie op een kaart laat zien, dit doet het alleen als je zelf de activiteit start.

De Samsung Galaxy Watch 5 geeft je ook de mogelijkheid om deze te synchroniseren met een bloeddrukmeter. Dit werkt eenvoudig en gemakkelijk en gaat via de Samsung Health Monitor. Je dient bepaalde handelingen uit te voeren zoals het plaatsen van de bloeddrukmeter om de andere arm dan waar je je horloge draagt. De app geeft je hiervoor de instructies. Voor deze functie heb je wel een Samsung smartphone nodig.

Aan boord van de Samsung is er ook een temperatuursensor, al is deze nog niet actief. Dit moet op een later moment gebeuren via een update. Verder zijn er nog tal van andere meetinstrumenten aanwezig, zoals voor het meten van je slaap, je stressniveau en natuurlijk je hartslag. Het is jammer dat de activiteiten die je doet, niet direct gekoppeld kunnen worden aan je Strava-account. Ook dit is wel mogelijk via een omweg, maar het was fijner geweest als dit standaard aanwezig was.

Goed om te weten is dat, wanneer je niet over een Android-smartphone van Samsung beschikt, je bepaalde functies niet kunt gebruiken. Hierbij gaat het over de ECG of het meten van je bloeddruk. Dit gaat namelijk via de Samsung Health Monitor app, die officieel alleen via de Galaxy Store is te downloaden. Naar onze mening had dit gewoon een Play Store-app kunnen zijn.

Flightradar kun je bijvoorbeeld downloaden voor op je smartwatch

Accuduur en opladen

Samsung levert de Galaxy Watch 5 met een 410 mAh batterij, dat is meer dan bij het vorige model, maar toch merken we geen enorme veranderingen in het uithoudingsvermogen. Met het Always On Display, continue dragen en de slaapmodus haal je net wat meer dan een dag uit de accu. Gebruik je hem zo nu en dan voor wat activiteiten, niet tijdens het slapen en staat het scherm niet altijd aan, dan haal je ongeveer twee dagen. Dat blijft een dingetje met slimme horloges, met Wear OS in het bijzonder. Toch is dit al weer beter dan veel andere Wear OS watches, al is dat aanbod ook niet bijster groot.

Specificaties

1,4 inch Super AMOLED (450 x 450 pixels)

Dual-core processor (1.18GHz)

NFC, GPS, Bluetooth 5.0, WiFi 2.4 en 5 GHz

Wear OS 3.5 met Samsung-skin One UI Watch 4.5

1,5GB werkgeheugen

16GB opslagruimte (waarvan 7,5GB beschikbaar)

410 mAh accu (het 40mm model met 248 mAh)

Compatibel met Android, niet met Apple iOS

Beoordeling

De Samsung Galaxy Watch 5 is een erg fijne smartwatch, maar lijkt in de praktijk niet wezenlijk veel te verschillen met de Galaxy Watch 4, dat overigens ook al een fijne smartwatch was. We noteren dan eigenlijk ook vrijwel dezelfde plus- en minpunten. We zijn in 2022 en Bixby (en ook de Google Assistent) op de Galaxy Watch 5 kan nog steeds niet overweg met de Nederlandse taal. Het automatisch tracken is fijn, maar brengt niet alle features zoals je deze ziet bij het handmatig starten van een activiteit. Daarnaast werkt het nog altijd niet voor het fietsen, wat jammer is. Daarnaast hadden we graag een wat langere accuduur gezien, maar dit blijft bij Wear OS-smartwatches in het algemeen wel een pijnpunt.

Maakt dat de Samsung Galaxy Watch 5 een slechte smartwatch? Absoluut niet. Het werkt erg snel, is qua mogelijkheden dankzij Wear OS vrij eindeloos en ook heb je een echt degelijk horloge om je pols met een mooi scherm. Samsung staat bekend om een erg goed updatebeleid, dus ook op dat gebied zit je voorlopig wel gebakken. Hier ga je zeker veel plezier van hebben.

De Samsung Galaxy Watch 5 is te koop bij Samsung zelf en via Coolblue, MediaMarkt en Bol.com. De 40 millimeter variant kost je 299 euro, voor 329 euro gaat het 44mm model met je mee naar huis. De Galaxy Watch 5 Pro kost 469 euro.