Wear OS krijgt later dit jaar offline Google Maps en vernieuwde Play Store

Google zal Wear OS in de komende maanden flink gaan verbeteren. Google heeft bekend gemaakt dat het verbeteringen uit zal rollen voor de Google Play Store op de smartwatch, en ook komen er offline Google Maps kaarten.

Wear OS krijgt verbeteringen

Wear OS, voorheen Android Wear, kende hoogtijdagen, maar dat belandde uiteindelijk een beetje in een dip. Nu Samsung vorig jaar heeft besloten om de Galaxy Watch 4-familie niet meer met het eigen Tizen OS te leveren, maar met Wear OS, is het platform weer een beetje een nieuw leven ingeblazen. Er mag wel gesteld worden dat deze eerste stap goed gelukt is. Volgens de fabrikant heeft de Galaxy Watch 4 ervoor gezorgd dat er driemaal zoveel actieven Wear OS-horloges op de markt zijn. Met de woensdag aangekondigde Galaxy Watch 5-familie wil de fabrikant dit succes voortzetten. De smartwatches worden geleverd met Wear OS 3.5, samen met One UI 4.1.

Google heeft bekend gemaakt dat Google Maps voor Wear OS ondersteuning zal krijgen voor offline navigatie. Op dit moment dien je nog verbinding te hebben met je smartphone, maar dat zal in de toekomst niet meer nodig zijn en kun je bijvoorbeeld de telefoon thuis laten. Daarnaast belooft Google dat er een vernieuwde Google Play Store naar de smartwatch komt. Deze moet meer overeenkomen met die op de smartphone, en ook zullen er nieuwe collecties aangeboden worden, samen met trending apps en gepersonaliseerde aanbevelingen. Hieronder zie je een voorproefje. Een exacte datum is niet genoemd, maar volgens Google is dit ‘later dit jaar’.

Tot slot heeft Samsung bekend gemaakt dat er nieuwe Wear OS apps aangeboden zullen worden voor de muziekliefhebber. Dit zijn SoundCloud en Deezer.