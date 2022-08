Nieuwe Oppo Watch 3 laat zich zien: stijlvolle smartwatch komt 10 augustus

Op 10 augustus heeft Samsung een grote aankondiging, maar Oppo wil graag ook de show stelen. De fabrikant laat op die dag de nieuwe Oppo Watch 3 zien; een smartwatch met een elegant design.

Oppo Watch 3 op 10 augustus

Volgende week wil Oppo haar nieuwe smartwatch presenteren. Het gaat om de Oppo Watch 3, wat dus de derde generatie is van de uitgebreide smartwatch. Dit nieuws wordt naar buiten gebracht door Digital Chat Station, een bron die vaker informatie deelt uit de techwereld. De aankondiging moet plaatsvinden op dezelfde dag dat Samsung haar Galaxy Unpacked event heeft, en daar de Galaxy Watch 5 vermoedelijk laat zien. Waarschijnlijk komen er twee maten voor het basismodel en krijgen we ook een Pro-versie te zien.

Oppo zal de nieuwe Oppo Watch 3 voorzien van een Snapdragon W5 Gen 1 processor; een speciale chipset voor smartwatches. Deze biedt sowieso al ondersteuning voor de ECG hartslagmeter en waarschijnlijk draait de Oppo Watch 3 op de nieuwe versie van Wear OS 3. Dankzij een horloge van Montblanc weten we hoe deze pure vorm van Wear OS er uit komt te zien. In het eerste jaar was het platform enkel beschikbaar op de Samsung Galaxy Watch 4. De nieuwe Watch 3 krijgt verder een LTPO AMOLED-scherm, waarbij zelfs de verversingssnelheid aangepast kan worden.

Of de Oppo Watch 3 ook naar Nederland komt is niet bekend. De eerste Oppo Watch kwam wel naar Nederland; de tweede generatie niet.