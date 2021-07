Oppo laat nieuwe Oppo Watch 2 zien: komt als 42mm en 46mm-versie

Voor het thuisland China heeft Oppo de nieuwe Oppo Watch 2 laten zien. De smartwatch zal het huidige model vervangen. Wat heeft de nieuwe smartwatch te bieden?

Oppo Watch 2 officieel

Waar we van de week al de eerste beelden te zien kregen van de nieuwe Oppo Watch 2, is daar de officiële aankondiging. In thuisland China laat het merk de smartwatch zien. Net als het huidige model komt er een 42mm en een 46mm versie beschikbaar. Hierbij biedt het 46mm een accu die het volgens de fabrikant vier dagen uit moet houden. Beide modellen zijn voorzien van de nieuwe Wear 4100 chipset van Qualcomm. Optioneel kun je nog kiezen voor eSIM-ondersteuning.

Oppo heeft de Oppo Watch 2 voorzien van een AMOLED-beeldscherm en fysieke knoppen aan de zijkant van het horloge. Er is 24-uurs hartslagmeting en SpO2 bloedzuurstof metingen. De slaapanalyse is in staat om ook een risicobeoordeling te geven voor je snurk en ook is het mogelijk je stress te monitoren met de Watch 2. Je kunt je activiteiten bijhouden van meer dan 100 sportmodi, hij is 5 ATM waterdicht en ook GPS is aan boord.

Voor nu heeft Oppo het horloge alleen nog voor China aangekondigd. Deze wordt voorzien van ColorOS for Watch, welke gebaseerd is op Android 8.1. Bij het huidige model is dat ook het geval in China. De internationale versie is uitgerust met Wear OS. Het is niet bekend wanneer de internationale release van de Oppo Watch 2 plaatsvindt.