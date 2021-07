Google deelt lijst met eerste smartwatches die Wear OS 3-update krijgen

Google heeft een overzicht gedeeld over Wear OS 3. De nieuwste versie van het besturingssysteem voor de smartwatch zal namelijk over een tijdje beschikbaar komen voor de eerste lichting slimme horloges. Welke modellen krijgen de update?

Wear OS 3 voor je smartwatch

Google heeft bekend gemaakt dat het de nieuwe versie van Wear OS de naam Wear OS 3 geeft. Volgens Google staan een hoop verbeteringen en nieuwe functies klaar voor de smartwatches met dit besturingssysteem. Eveneens volgens Google brengt de update ook een gebruikerservaring die beïnvloed kan worden met Wear OS 3. Om die reden zal Google de update aanbieden als opt-in, waarbij gebruikers zelf kunnen kiezen of zij de update wel of niet willen downloaden voor hun smartwatch. Voordat de update definitief uitgerold wordt, gaat Google nog meer informatie geven over wat je precies kunt verwachten. Zeker is wel dat na het installeren van Wear OS 3, je het horloge naar fabrieksinstellingen terug zal moeten zetten, vanwege de omvang van de veranderingen.

Smartwatches die niet in aanmerking komen voor een update, of als je als gebruiker ervoor kiest om de nieuwe update te nemen, zal Google wel nieuwe app-ervaringen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de verbeteringen voor de Play Store die voor Wear OS zijn aangekondigd, en ook verbeteringen voor Gboard. Daarnaast worden voor een minimale periode van twee jaar, vanaf release, beveiligingsupdates uitgerold voor de smartwatches.

Pas vanaf de tweede helft van 2022 zullen de eerste smartwatches de nieuwe update aangeboden krijgen, zo laat het bedrijf weten. Wear OS 3 komt als eerst beschikbaar voor de TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3, TicWatch E3 en andere TicWatch-horloges. Daarnaast zal de update ook beschikbaar komen voor de nieuwe generatie Fossil watches die later dit jaar worden gelanceerd. Welke andere apparaten de update krijgen, is nu nog niet bekend. Dat wordt pas op een later moment gecommuniceerd.