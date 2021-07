Wear OS krijgt nieuwe interface voor Play Store: geïnspireerd op Tizen

Google rolt voor Wear OS, op de smartwatch, een nieuwe update uit voor de Play Store app. Die applicatie wordt vanaf nu namelijk voorzien van verbeteringen, met een nieuwe interface, welke geïnspireerd is op Tizen van Samsung.

Nieuwe Play Store-interface op Wear OS

Ben je in het bezit van een smartwatch met Wear OS, dan kun je binnenkort de nieuwe interface aanschouwen van de Play Store app. Op Reddit meldt een gebruiker dat Google de interface van de Play Store app op de smartwatch heeft aangepast. Hierbij vallen verschillende onderdelen op die aangepakt zijn door Google.

Samsung presenteerde eerder One UI Watch, de opvolger van Tizen op de smartwatch. Samen met Google is gewerkt aan het nieuwe One UI Watch. De eerste tekenen hiervan zien we terug in de interface van de Google Play Store app. Waar we de opties nu zien in een witte tekst op zwarte achtergrond, wordt dat aangepast naar ovale balken. Ook de groene knoppen om bijvoorbeeld een app te openen, gaan weg. Dit wordt vervangen door een witte balk met een grote optie. Tevens wordt de klok digitaal weergegeven aan de bovenkant.

De update lijkt aan de kant van de server geactiveerd te worden.